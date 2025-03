El pasado parece seguir persiguiendo a Tilsa Lozano, quien fue objeto de críticas hace muchos años atrás por su relación clandestina con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Recientemente, la actual conductora del programa “La Noche Habla”, quien comparte rol con Laura Spoya, la creadora de contenido Tracy de Juanjuí y el tiktoker Ric La Torre, se encontró en una situación incómoda cuando surgió la pregunta: “¿Por qué las chicas aceptan salir con futbolistas?”. Esta interrogante no solo revivió recuerdos de su pasado con Vargas, sino que también generó tensión en el set. Descubre la respuesta de Tilsa y todos los detalles de este momento en la siguiente nota.

¿CÓMO REACCIONÓ TILSA LOZANO AL RECORDAR SU PASADO CON EL ‘LOCO’ VARGAS?

Teniendo en cuenta que el episodio de Shirley Arica en “El Valor de la Verdad” está próximo a salir a la luz y promete revelar grandes secretos de diversas figuras de la “Blanquirroja”, se dedicó un segmento a cuestionar el motivo detrás de las preferencias de las mujeres por salir con futbolistas. En este contexto, Tilsa Lozano tuvo que tomar con tranquilidad los diversos cuestionamientos que, de alguna manera, evocaban recuerdos de su tormentoso pasado con Juan Manuel Vargas.

“Bueno, dicen billetera mata a galán. Esa frase se usa cuando el galán es feo, pero hay algunos que no son o eran tan feos”, exclamó la ex modelo, dando a entender que no siempre se puede adquirir el interés amoroso solo por cuestiones de dinero y estabilidad económica. Ante ello, su compañera de conducción, Tracy, dedujo que estaba defendiendo a alguien, por lo que Tilsa respondió de manera contundente: “No. La mayoría de jugadores están chancaditos, pero hay algunos como David Beckham”.

Fue entonces cuando comentaron que continuaran con la siguiente pregunta, ya que, de lo contrario, Tilsa iba a sufrir un “derrame” de los nervios , lo que generó sonrisas incómodas, según recoge Infobae.

Tilsa Lozano. (Foto: Instagram)

¿QUÉ OTROS COMENTARIOS SE DIJERON EN “LA NOCHE HABLA” SOBRE SALIR CON FUTBOLISTAS?

Los momentos de tensión continuaron en aumento cuando la popular Tracy de Juanjuí señaló que, entre las diversas razones por las que una mujer podría preferir a los futbolistas, está la fama que obtienen y que, en ocasiones, se sienten orgullosas de ello. Dicho comentario fue emitido mientras dirigía una atenta mirada a Tilsa Lozano, quien, ante la indirecta, respondió tajantemente: “Bueno, no sé”.

Además, otro motivo que se mencionó fueron las clásicas promesas de viajes y lujos que hacen los deportistas. “Por los viajes, sí también. Lo primero que los futbolistas ofrecen es ‘te voy a llevar a Brasil’. También hay que saber dónde”, señaló Tracy, quien recibió una rápida respuesta de Tilsa, insinuando que tenía un gran conocimiento al respecto: “Qué bien sabes, Treycicita. Cualquier cosa, tú le dices ‘no atiendo a provincia’”. Laura Spoya apoyó el comentario entre risas, señalando que los viajes debían ser fuera del país, a destinos como Estados Unidos, Francia e incluso Suiza. Dicho aporte no pasó desapercibido, ya que Tracy no dudó en recordar el pasado de Tilsa: “Pero Tilsa, pues, ha caído con un peruano”, mencionó rápidamente, lo que provocó gritos nerviosos entre las conductoras y la misma producción del programa.

Sin embargo, pese a que la exmodelo trató de manejar la situación con tranquilidad, su nerviosismo e incomodidad fueron evidentes. “La que se ha sentado en El Valor de la Verdad es Shirley Arica, ¿por qué se la agarran conmigo?, ¿qué está pasando?”, finalizó, visiblemente afectada por la situación.