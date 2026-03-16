Hace un año, la música peruana perdió a Paul Flores, la voz que marcó a toda una generación con Armonía 10. Su esposa, Carolina Jaramillo, recordó al artista con un mensaje cargado de nostalgia y cariño, evocando la pasión y alegría que siempre llevó al escenario. Flores murió el 16 de marzo de 2025, a los 39 años, tras un violento incidente que afectó al bus de la agrupación después de uno de sus conciertos en San Juan de Lurigancho, Lima. Hoy, su memoria sigue viva en los corazones de sus seguidores, quienes celebran su legado musical y el espíritu irrepetible que lo convirtió en un referente de la cumbia peruana. A continuación, te contaremos todos los detalles de este homenaje que le hizo el amor de su vida, el mismo que generó miles de reacciones en redes sociales. Sus fanáticos le enviaron mucha fuerza y también recordaron al cantante de la mejor manera, dejando en claro que siempre lo mantendrán en su mente.

A un año de su partida: la viuda de Paul Flores rompe el silencio con un emotivo mensaje: “No hay un solo día que no piense en ti”

“Hoy se cumple un año desde que mi Paúl partió al cielo. Un año desde que mi vida cambió para siempre. No hay un solo día en que no piense en ti… Tu ausencia duele y duele mucho”, señala la publicación de quien en vida fue la esposa del popular ‘Ruso’.

Asimismo, Carolina compartió un sentido homenaje a través de videos y fotos desde el cementerio. En este material se capturan esos instantes de recuerdo, la viuda expresó sus pensamientos sobre la pérdida y el camino del duelo, al mismo tiempo que resaltó la huella imborrable que el cantante dejó en quienes lo conocieron y en la música que lo convirtió en ícono.

“Pero también aprendí que el amor verdadero no se va, se transforma y se queda viviendo en el corazón. A veces siento que sigues aquí, cuidándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante, sobre todo para nuestro Valentino, que es la prueba más grande de nuestro amor”, agregó la viuda del artista.

Por qué llamaban ‘Ruso’ a Paul Flores: esta es la historia del apodo del cantante de Armonía 10

El conocido sobrenombre de “El Ruso” fue un sello característico de Paul Flores, quien a lo largo de su trayectoria musical fue popularmente reconocido con este apodo. En una entrevista para el programa Sabor Tropical, uno de sus compañeros de la agrupación recordó su origen, mencionando que se debía a su aspecto físico. “Cuando entró a Armonía 10, era coloradito y tenía ojos claros. Un bajista de Sullana, el maestro Koky Álvarez, le puso ‘Ruso’ porque tenía la apariencia de un ruso, con piel clara y cabello claro. Desde entonces, el apodo se quedó con él”, relató.

Entre risas, otro miembro de la banda añadió una anécdota jocosa, sugiriendo que el apodo también podría tener una conexión con Rusia, un país conocido por sus bajas temperaturas, donde, según la broma, la gente no se baña con frecuencia, según recoge el diario La República.

¿Cuáles eran los éxitos musicales del ‘Ruso’?

Iniciando su carrera a los 17 años, el cantante logró posicionarse como una de las grandes figuras de la cumbia en el país gracias a su voz y el carisma que transmitía en el escenario. Su último éxito, ‘Pendejerete’, en colaboración con Leslie Shaw, se convirtió en la favorita de muchos seguidores, mostrando una nueva faceta artística. Además, temas como ’Lágrima por lágrima’, ‘El cervecero’ y ‘Me emborracho por tu amor’ son melodías inolvidables que perduran con su inconfundible voz.