Por Redacción EC

Hace un año, la música peruana perdió a Paul Flores, la voz que marcó a toda una generación con Armonía 10. Su esposa, Carolina Jaramillo, recordó al artista con un mensaje cargado de nostalgia y cariño, evocando la pasión y alegría que siempre llevó al escenario. Flores murió el 16 de marzo de 2025, a los 39 años, tras un violento incidente que afectó al bus de la agrupación después de uno de sus conciertos en San Juan de Lurigancho, Lima. Hoy, su memoria sigue viva en los corazones de sus seguidores, quienes celebran su legado musical y el espíritu irrepetible que lo convirtió en un referente de la cumbia peruana. A continuación, te contaremos todos los detalles de este homenaje que le hizo el amor de su vida, el mismo que generó miles de reacciones en redes sociales. Sus fanáticos le enviaron mucha fuerza y también recordaron al cantante de la mejor manera, dejando en claro que siempre lo mantendrán en su mente.