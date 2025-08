Aunque su carrera está marcada por el humor y personajes que han conquistado al público, Dayanita vive actualmente una etapa complicada lejos de la televisión. La reconocida actriz cómica hizo una confesión que tomó por sorpresa a muchos: atraviesa una profunda crisis económica y emocional. Detrás de su sonrisa, se esconde una lucha personal que pocos imaginaban, la misma de la que contó detalles en las últimas horas.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, ella reveló que su situación económica la ha obligado a abandonar el departamento en Lima donde vivía con su familia. Ahora, su realidad es muy distinta: reside en un modesto cuarto dentro del circo con el que recorre Chepén, en la región La Libertad. La actriz compartió este difícil momento, mostrando el lado más humano y vulnerable detrás de la figura pública que tantos conocen por su humor.

“A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado”, dijo en primera instancia la actriz de comedia. “Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago…”, agregó.

Dayanita siguió contando detalles sobre su situación económica. “Estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante. A veces la gente no cree en lo que yo hago, piensa que me sigo portando mal, pero no… ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos”.

Por último, dicho personaje reveló cómo se siente tras sentir el desprecio de muchos de sus seguidores. “La gente lo único que hace es insultarme, a veces no quiero seguir con todo esto”.

En abril de este año, la artista cómica sorprendió al revelar públicamente el difícil momento económico y emocional que atraviesa tras ser víctima de una estafa que la dejó sin recursos.

Con la crudeza de sus palabras, Dayanita expresó el miedo y la angustia que la embargan. Su testimonio ha generado una profunda conmoción y ha puesto en evidencia la difícil situación personal que la ha mantenido alejada de la televisión.

En una reciente y reveladora aparición en el programa ‘Todo se filtra’, la actriz cómica Dayanita, con la voz entrecortada, la artista confesó el duro golpe financiero que sufrió al ser engañada por una persona cercana en un intento por impulsar un proyecto artístico. “Perdí casi todo lo que tenía. Fue una estafa y un engaño por el tema de un evento”, contó.

La gravedad de la situación trascendió lo económico, impactando directamente en la salud mental de Dayanita. Durante la entrevista, la actriz reveló haber caído en una profunda depresión, llegando incluso a atentar contra su propia vida. “Siento depresión y atenté conmigo, sí hace poco. La semana pasada fui a mi primera terapia, pero no me siento bien”, compartió visiblemente afectada.