Abrieron la maleta y quedaron en shock: el inesperado regalo de Jorge Luna a sus trabajadores por Fiestas Patrias | Foto: @jorgelunalunera
Abrieron la maleta y quedaron en shock: el inesperado regalo de Jorge Luna a sus trabajadores por Fiestas Patrias | Foto: @jorgelunalunera
Por Redacción EC

En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, Jorge Luna volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez no por un nuevo espectáculo ni por una presentación junto a Ricardo Mendoza. El comediante peruano sorprendió a los trabajadores de su plataforma “No Hay Sin Suerte” con un reconocimiento que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Todo salió a la luz después de que uno de sus colaboradores compartiera en TikTok un video mostrando el contenido de una maleta llena de regalos que recibieron como muestra de agradecimiento por su esfuerzo. La publicación generó miles de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron el gesto del humorista y lo felicitaron por la forma en que decidió premiar el compromiso de quienes forman parte de su empresa.

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