En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, Jorge Luna volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez no por un nuevo espectáculo ni por una presentación junto a Ricardo Mendoza. El comediante peruano sorprendió a los trabajadores de su plataforma “No Hay Sin Suerte” con un reconocimiento que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Todo salió a la luz después de que uno de sus colaboradores compartiera en TikTok un video mostrando el contenido de una maleta llena de regalos que recibieron como muestra de agradecimiento por su esfuerzo. La publicación generó miles de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron el gesto del humorista y lo felicitaron por la forma en que decidió premiar el compromiso de quienes forman parte de su empresa.

¿QUÉ RECIBIERON LOS TRABAJADORES DE JORGE LUNA POR FIESTAS PATRIAS?

La sorpresa fue revelada por el usuario de TikTok @ezionet, quien mostró mediante un video el contenido de la maleta que cada trabajador recibió como reconocimiento por su esfuerzo. Dentro del equipaje había vinos, snacks, conservas y distintos productos que, según explicó, hacían recordar a una canasta de fin de año. Sin embargo, el beneficio no terminó ahí, ya que el equipo también recibió un viaje para disfrutar dentro del territorio peruano.

“Nos ha dado una maleta repleta de cosas como si fuese una canasta navideña en julio. Y aparte, nos ha dado un viaje para que nosotros elijamos el destino en Perú”, contó el trabajador en su video.

¿CÓMO REACCIONÓ EL COLABORADOR QUE MOSTRÓ EL REGALO?

Además de enseñar los obsequios, el trabajador aprovechó la publicación para agradecer públicamente el reconocimiento recibido por parte del comediante. En su mensaje resaltó que este tipo de detalles hacen que el equipo se sienta valorado por el trabajo que realiza diariamente dentro de la plataforma.

“Gracias patrón por reconocer nuestro esfuerzo y trabajo en ‘No Hay Sin Suerte’”, manifestó, según informa el diario La República.

@ezionett El mejor jefecito 🙏🏾, unboxing completo de la grati de jorge luna en mi canal @ezionet 🤩 ♬ original sound - ezionet

¿POR QUÉ ESTE GESTO GENERÓ TANTOS COMENTARIOS EN REDES?

La publicación provocó una rápida reacción entre los usuarios de TikTok, quienes destacaron la forma en que Jorge Luna decidió premiar a sus trabajadores. Muchos afirmaron que se trata del tipo de jefe que cualquier empleado quisiera tener, mientras otros preguntaron cómo podían formar parte de su empresa.

Comentarios como “Él es el jefe que todos soñamos tener”, “¿Cómo hago para trabajar con él?” y “No hay mejor empresario que algún momento fue empleado” reflejaron la buena acogida del gesto.

¿QUÉ MOMENTO VIVE ACTUALMENTE “NO HAY SIN SUERTE”?

El reconocimiento a los trabajadores llega poco después de que la plataforma consiguiera un importante logro empresarial. “No Hay Sin Suerte” obtuvo un Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026, convirtiéndose en el primer negocio nacido de un creador de contenido en alcanzar esa distinción en el país.

Tras conocerse el premio, Jorge Luna celebró el resultado y escribió: “Hicimos historia otra vez... Estamos en la cima”, resaltando el crecimiento que ha tenido el proyecto y el vínculo construido con su comunidad.