En medio de un ambiente cargado de opiniones divididas sobre las actitudes de Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacia las personas que les piden fotos, autógrafos y saludos en la calle, el presentador de televisión Adolfo Aguilar expresó su opinión sobre este tema. El conductor televisivo señaló que no piensa igual que los comediantes y manifestó que él sí se toma fotos con todo el mundo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE ADOLFO AGUILAR SOBRE LA ACTITUD DE JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA CON SUS FANS?

Adolfo Aguilar expresó que no tiene intención de juzgar a nadie por sus pensamientos puesto que son libres de hacerlo, pero quiso hablar de su perspectiva en particular. Según comentó el conductor de televisión para el diario El Popular, él opina lo contrario que Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Primero, quiso resaltar la importancia de considerar la relación con el público y los seguidores en distintos escenarios. El actor sugirió que al ser vistos los artistas en lugares inesperados por parte de la audiencia, surge la interrogante en ellos sobre cuándo volverán a tener tal experiencia.

“Yo trato de ser empático, me pongo en el lugar de estas personas. Y digo: ‘Si yo me encuentro con mi actor o actriz favorita, o director de cine favorito, o cualquier persona que sea mi favorita, y tengo la oportunidad de pedirle una foto, pues lo haría, ¿no?’”, sostuvo Aguilar.

De esta manera, el presentador señalaba que los artistas deberían acceder a este tipo de requerimientos porque deben ser conscientes de que sus seguidores siempre están pendientes de ellos y los estiman. Para ejemplificar, indicó que él sí decide interactuar con cualquier persona, afirmando que se toma fotos con todos. “Eso es lo que yo haría. Cada uno tiene derecho a pensar y hacer lo que quiere. Yo me tomo foto con todo el mundo”, sostuvo.

Por último, señaló que se respeta todas las formas de pensamiento. “Todas las formas de pensar son bienvenidas, siempre y cuando no agredan a los demás. En este caso, ellos no agreden a nadie. Ellos simplemente han dado su punto de vista”, sentenció.

¿QUÉ HICIERON RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA PARA QUE RECIBIERAN CRÍTICAS?

Las duras opiniones de Giovanna Valcárcel surgen a raíz de una entrevista que tuvieron los comediantes con la periodista Verónica Linares, donde indicaron que no les gusta tomarse fotografías, firmar autógrafos o enviar saludos cuando se topan con sus fans en la calle debido a que consideran que pierden tiempo valioso. En dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.