Por Redacción EC

Hay personajes que consiguen instalarse para siempre en la memoria del público, como si cada una de sus apariciones dejara una huella imposible de borrar. Adolfo Chuiman es uno de ellos. Su rostro, su talento y la entrañable interpretación de Peter McKay en Al fondo hay sitio lo convirtieron en uno de los actores más queridos de la televisión peruana. Hoy, después de más de dos años alejado de las producciones televisivas, el artista mantiene intactas las ganas de volver a ponerse frente a las cámaras y regalar nuevas historias a quienes han acompañado su carrera durante tantos años.