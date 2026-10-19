Hay personajes que consiguen instalarse para siempre en la memoria del público, como si cada una de sus apariciones dejara una huella imposible de borrar. Adolfo Chuiman es uno de ellos. Su rostro, su talento y la entrañable interpretación de Peter McKay en Al fondo hay sitio lo convirtieron en uno de los actores más queridos de la televisión peruana. Hoy, después de más de dos años alejado de las producciones televisivas, el artista mantiene intactas las ganas de volver a ponerse frente a las cámaras y regalar nuevas historias a quienes han acompañado su carrera durante tantos años.

Adolfo Chuiman celebra la vida rodeado de cariño y buenos deseos

El domingo 18 de octubre fue una fecha especial para el actor, quien celebró su cumpleaños en medio de los saludos, el cariño de sus seres queridos y las muestras de afecto de un público que no lo olvida. Aunque prefirió mantener en reserva su edad, respondió con la espontaneidad y el buen humor que lo caracterizan cuando le preguntaron cuántos años cumplía. “Muchos y pocos”, dijo entre risas en una entrevista con Trome.

Más allá de las cifras y del paso inevitable del tiempo, Chuiman dejó claro que su mayor motivo de celebración es sentirse bien y conservar la energía para disfrutar de cada nuevo día. En la conversación con Trome, el intérprete compartió una reflexión que resume su manera de mirar la vida, sin dejar que los años definan sus ganas de seguir adelante. “La edad es solo un número, y lo importante es que me siento bien, me he levantado feliz, lleno de energía y estoy recibiendo muchos saludos de mis amigos”, expresó.

Sin embargo, una fecha tan significativa también trae consigo recuerdos que despiertan emociones difíciles de explicar. El actor recordó a aquellas personas queridas que ya partieron y que acostumbraban comunicarse con él durante su cumpleaños. Sus ausencias, sin duda, adquieren un significado especial en una jornada en la que los abrazos, las llamadas y los mensajes se convierten en una forma de sentir cerca a quienes dejaron una marca imborrable en el corazón.

Su devoción por el Señor de los Milagros permanece intacta

El cumpleaños de Adolfo Chuiman coincide con el día central de la procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes del Perú. Para el artista, esta coincidencia va más allá del calendario: representa una oportunidad para renovar su fe, agradecer por lo vivido y encomendarse al Cristo Moreno, a quien atribuye momentos importantes de su historia personal.

Días antes de su onomástico, el actor acudió a la Iglesia de las Nazarenas acompañado de uno de sus hijos. Allí, como suele hacerlo, encontró un espacio para la oración y el agradecimiento. “Siempre voy a orar y agradecer, pues soy devoto y el Cristo moreno me ha hecho varios milagros”, señaló. Sus palabras reflejan una devoción que conserva con los años y que forma parte de esa dimensión íntima de su vida que va más allá de los escenarios y los personajes que ha interpretado.

Pero la visita al templo también le permitió comprobar que el cariño del público sigue tan presente como siempre. Mientras intentaba cumplir con su momento de recogimiento, varias personas se acercaron para pedirle fotografías, una muestra espontánea de afecto que terminó convirtiendo su salida en una experiencia inolvidable. “Casi no me dejaban rezar para pedirme una foto. Al salir de la Iglesia parecía que me iban a cargar en procesión”, comentó a Trome, tomándose con humor el entusiasmo de quienes todavía lo reconocen y celebran su presencia.

El cariño del público acompaña su deseo de volver a actuar

Lejos de las grabaciones y de la rutina de los sets de televisión, Chuiman ha tenido tiempo para disfrutar de su entorno familiar y recuperarse físicamente. Sin embargo, la distancia de las cámaras no ha apagado su vocación. Para un actor con una trayectoria tan extensa, la posibilidad de regresar no significa únicamente retomar una actividad profesional, sino reencontrarse con una parte esencial de su vida: contar historias, dar vida a personajes y compartir su talento con varias generaciones de espectadores.

En ese camino aparece nuevamente Efraín Aguilar, productor con quien podría iniciar una nueva etapa en la pantalla chica. Según contó el propio Chuiman, ambos se encuentran a la espera de que concluyan las negociaciones necesarias para sacar adelante una serie. Aunque todavía no se han revelado detalles sobre la historia, el canal o la plataforma que emitiría la producción ni los posibles integrantes del elenco, la expectativa del actor deja entrever que su regreso es una posibilidad que mira con entusiasmo.

Adolfo Chuiman mantiene la ilusión de reencontrarse con las cámaras

El artista no oculta sus ganas de volver a trabajar y confía en que las conversaciones lleguen a buen puerto para dar el siguiente paso. “Estamos en eso, yo espero que Efraín pueda terminar las negociaciones y poder empezar, pues tengo ganas de seguir actuando”, manifestó. La declaración resume la ilusión de quien, pese a los años de experiencia y al reconocimiento conseguido, todavía encuentra motivos para emocionarse ante la posibilidad de asumir un nuevo desafío profesional.