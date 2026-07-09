Adriano Farfán toma una inesperada decisión y se aleja del fútbol para iniciar otra pasión | Foto: Instagram
Adriano Farfán toma una inesperada decisión y se aleja del fútbol para iniciar otra pasión | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Adriano Farfán sorprendió al anunciar un cambio radical en el rumbo de su carrera deportiva. Durante años, muchos pensaron que seguiría los pasos de su padre, Jefferson Farfán, una de las figuras más importantes del fútbol peruano, ya que se formaba en divisiones menores y era considerado una de las jóvenes promesas de este deporte. Sin embargo, el hijo del exseleccionado nacional decidió tomar un camino completamente distinto y dejar atrás el fútbol para asumir un nuevo reto. La noticia generó sorpresa entre sus seguidores y quienes seguían de cerca su crecimiento como deportista, pues pocos imaginaban que optaría por alejarse de las canchas para construir su propio camino en una disciplina diferente. A continuación, te contamos todos los detalles.

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