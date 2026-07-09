Adriano Farfán sorprendió al anunciar un cambio radical en el rumbo de su carrera deportiva. Durante años, muchos pensaron que seguiría los pasos de su padre, Jefferson Farfán, una de las figuras más importantes del fútbol peruano, ya que se formaba en divisiones menores y era considerado una de las jóvenes promesas de este deporte. Sin embargo, el hijo del exseleccionado nacional decidió tomar un camino completamente distinto y dejar atrás el fútbol para asumir un nuevo reto. La noticia generó sorpresa entre sus seguidores y quienes seguían de cerca su crecimiento como deportista, pues pocos imaginaban que optaría por alejarse de las canchas para construir su propio camino en una disciplina diferente. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DEPORTE PRACTICARÁ ADRIANO FARFÁN?

El joven confirmó que se dedicará por completo al pádel, disciplina que terminó conquistándolo luego de practicarla durante un tiempo. A través de una publicación en sus redes sociales, escribió: “Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, el pádel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Lo que empezó como un deporte que decidí probar, hoy se ha transformado en un proyecto lleno de retos, aprendizaje y muchísima ilusión”.

En el anuncio, también dio a conocer que pasó a formar parte de NOX, una de las marcas más reconocidas de este deporte a nivel internacional. El acuerdo le permitirá contar con implementos profesionales, fortalecer su preparación y acceder a competencias de mayor nivel, donde buscará seguir acumulando experiencia y continuar desarrollando su carrera.

Adriano Farfán practicando pádel. | Foto: Instagram

¿CÓMO NACIÓ EL INTERÉS DE ADRIANO FARFÁN POR EL PÁDEL?

La decisión de Adriano Farfán no fue producto de un impulso. El joven contó que comenzó a practicar este deporte por curiosidad, pero con el tiempo encontró en él una motivación que lo llevó a replantear su futuro.

A medida que fue adquiriendo experiencia, decidió dejar de verlo como un simple pasatiempo para convertirlo en su principal proyecto deportivo. En ese proceso recibió el respaldo de la Asociación Peruana de Pádel, así como el apoyo constante de sus entrenadores y familiares, quienes confiaron en su capacidad para asumir este nuevo reto, según informa Infobae.

Adriano Farfán con compañeros de pádel. | Foto: Instagram

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE ADRIANO FARFÁN EN ESTA NUEVA ETAPA?

El hijo de Jefferson Farfán aseguró que uno de sus principales propósitos es contribuir al crecimiento del pádel en el Perú y animar a más personas a practicar este deporte. Señaló que esta nueva etapa representa una oportunidad para aportar al desarrollo de una disciplina que sigue ganando espacio dentro y fuera del país, especialmente entre las nuevas generaciones interesadas en deportes alternativos.

“Next Level Pádel no es solo mi proyecto deportivo. Es una apuesta por inspirar a más personas a conocer este deporte, competir y seguir construyendo, entre todos, un pádel peruano cada vez más fuerte”, manifestó.

Con esta decisión, el joven deja atrás cualquier aspiración competitiva en el fútbol para enfocarse en este nuevo desafío, esperando que, en el proceso, logre motivar a otros deportistas a perseguir sus objetivos y dar mayor visibilidad al pádel en el país.