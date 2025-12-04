Hoy la capital peruana se convierte en el epicentro de los grandes espectáculos musicales, y ahora tras las exitosas presentaciones de Shakira y Dua Lipa, otros reconocidos artistas y agrupaciones llegarán al país para ofrecer conciertos de alta convocatoria y calidad. Al respecto, hoy se sabe que tanto Limp Bizkit como Morat, y el afamado Anuel AA, tienen programados shows musicales durante el mes de diciembre e incluso fuera de Lima, y cuya venta de entradas ya figura activada para todo público.

LOS CONCIERTOS DE LIMP BIZKIT, MORAT, ANUEL AA Y OTROS ARTISTAS PROGRAMADOS PARA LLEVARSE A CABO EN LIMA DURANTE DICIEMBRE 2025

El cierre de año sobre territorio peruano, llegará contando con la realización de variados y diversos conciertos, siendo Limp Bizkit, por ejemplo, una de las icónicas bandas que el 9 de diciembre, y mediante “Loserville”, estará presentando en Lima lo mejor de repertorio fusionando elementos sonoros del metal, rap, funk y electrónica.

A propósito del duodécimo y último mes del año, te contamos que vía Teleticket, hoy ya puedes adquirir entradas para verlos en vivo al igual que referente a la gira “Asuntos Pendientes” mediante la cual los colombianos de Morat arribarán en Arequipa a fin de terminar brindando espectáculo musical sobre tarima del emblemático Jardín de la Cerveza.

Cabe resaltar que igualmente, y poniéndole la cuota de reggaetón al listado de conciertos cuya realización figura programada sobre territorio peruano, hoy llama la atención tanto la llegada de Anuel AA hacia el Arena Monumental, como De la Ghetto con su versión 360 durante las siguientes fechas puntuales del mes de diciembre 2025:

ANUEL AA, 5 de diciembre

VIBRA PERÚ, 6 y 7 de diciembre / Costa 21

CRIS MJ, 13 de diciembre / Arena Monumental

Asimismo, y vía Joinnus, desde ya puedes adquirir entradas para asistir a los conciertos de JAMBAO en Arequipa, Los Cafres, Wolf Eyes, y Zen en La Noche de Barranco durante la jornada del 5 de diciembre.

RICARDO MONTANER LLEGA A LIMA PARA OFRECER ÚNICO CONCIERTO EN 2026

Conforme ha transcurrido el presente 2025, Lima ha llamado la atención debido a la realización de grandes espectáculos musicales, siendo ahora la ciudad latinoamericana que albergará el concierto de Ricardo Montaner programado para fines del quinto mes del próximo año.

Así lo da a conocer el propio artista argentino-venezolano mediante página web donde coloca enlace directo para la venta de entradas que figura a cargo de Teleticket desde el 5 de diciembre, y dirigida de manera exclusiva para quienes cuentan con tarjetas de crédito y débito de BBVA.

Según la información brindada oficialmente, el único concierto que brindará Ricardo Montaner en Lima, se producirá el sábado 30 de mayo de 2026, y ello como parte de los shows musicales que tiene programado a lo largo de Latinoamérica, y terminan conformando la gira mundial denominada “El Último Regreso”.

Costa 21 ubicado en la Costa Verde de San Miguel es el escenario escogido para disfrutar del retorno a Lima del intérprete de temas como “Tan Enamorados” y “Me Va a Extrañar”, entre otros que integran repertorio con más de 40 años de trayectoria.

“Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con ”El Último Regreso"“, refiere Teleticket a fin de dar a conocer todos los pormenores acerca del gran y único concierto que ofrecerá Ricardo Montaner durante la noche del sábado 30 de mayo de 2026.

LAS ENTRADAS QUE FIGURAN DISPONIBLES VÍA TELETICKET PARA VER EN VIVO Y EN DIRECTO A RICARDO MONTANER

La espera ha terminado para los fans peruanos de un Ricardo Montaner que como parte del Tour “El Último Regreso”, inicialmente recorrerá Latinoamérica, y llegará a Lima con repertorio donde también figuran incluidos los clásicos “La Cima del Cielo” y “Bésame”.

Desde el 5 de diciembre, la Preventa BBVA para adquirir entradas al concierto del 30 de mayo de 2026, habrá iniciado buscando beneficiar a quienes tengan tarjeta de crédito o débito de dicho banco, siendo estos los precios oficiales hasta el día 6 y/o agotar stock, según Teleticket:

PLATINUM, 440 soles

VIP, 320 soles

PREFERENCIAL (Stand Up), 220 soles

TRIBUNA LATERAL DERECHA E IZQUIERDA, 340 soles

TRIBUNA PREFERENCIAL, 140 soles

Una vez llegada la fecha del 7 de diciembre, todos los medios de pago contarán para empezar a comprar entradas de manera general, y vía Teleticket buscando asegurar un lugar en el Costa 21 de San Miguel donde Ricardo Montaner brindará show musical por última vez sobre tierras peruanas.

Si eres fan o seguidor del reconocido artista argentino-venezolano de 68 años, toma en cuenta que los precios hasta el mismo 30 de mayo de 2026 y/o agotar stock, son los siguientes habiéndose establecido el monto de 395 soles (PLATINUM) dirigido a personas con carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS):