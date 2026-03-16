Los fanáticos de “Al Fondo Hay Sitio” ya cuentan los días para el regreso de una de las series más queridas de la televisión peruana. La popular producción vuelve este 2026 con su esperada temporada 13, prometiendo nuevas historias, conflictos y momentos divertidos entre las familias Gonzáles y Maldini. El estreno oficial de la nueva temporada está programado para hoy lunes 16 de marzo de 2026, marcando así el regreso de la serie al horario estelar. Tras más de una década en pantalla y con una base sólida de seguidores, la ficción continúa siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

¿Cuándo se estrena la temporada 13 de “Al Fondo Hay Sitio”?

La temporada 13 de “Al Fondo Hay Sitio” se estrenará el lunes 16 de marzo de 2026. Con este lanzamiento, la producción inicia una nueva etapa en la que los conflictos entre las familias protagonistas volverán a ser el centro de la historia.

Cada nueva temporada suele presentar cambios importantes en la vida de los personajes, desde romances inesperados hasta rivalidades renovadas. Por ello, los seguidores esperan descubrir qué ocurrirá con los integrantes de las familias Gonzáles y Maldini en esta nueva entrega.

¿A qué hora ver el estreno de la Temporada 13 de “Al Fondo Hay Sitio” 2026?

El estreno de la temporada 13 de “Al Fondo Hay Sitio” se emitirá a las 8:40 p.m. en la señal de América Televisión.

La serie ocupará nuevamente un espacio clave en la programación nocturna, justo después del reality show Esto es Guerra, uno de los programas más populares del canal.

Gracias a este horario estelar, la producción buscará mantener su liderazgo en audiencia y reunir frente al televisor a miles de familias peruanas cada noche.

¿De qué trata “Al Fondo Hay Sitio”?

“Al Fondo Hay Sitio” cuenta la historia de dos familias completamente opuestas: los Gonzáles, una familia humilde que llega a vivir a un exclusivo barrio limeño, y los Maldini, una familia adinerada que representa la élite social.

La convivencia entre ambos grupos genera todo tipo de situaciones cómicas, malentendidos y conflictos que reflejan, con humor y crítica social, las diferencias de clase en el país.

A lo largo de sus temporadas, la serie ha presentado romances, traiciones, reconciliaciones y giros inesperados que han mantenido al público enganchado capítulo tras capítulo.

Un regreso esperado por los fans

El regreso de “Al Fondo Hay Sitio” con su temporada 13 marca un nuevo capítulo en la historia de esta exitosa producción peruana. La serie ha logrado mantenerse vigente gracias a sus personajes carismáticos, su humor característico y las historias que conectan con el público.

Con su estreno este 16 de marzo de 2026 a las 8:40 p.m., la producción vuelve a posicionarse como una de las principales apuestas de la televisión nacional.