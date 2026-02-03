Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. No obstante, en los últimos días no atraviesa uno de sus mejores momentos personales, luego de que se hiciera público su separación con su aún esposa Monserrat Seminario tras 17 años de relación. Entre dimes y diretes, las hijas del célebre cómico han salido a defender a su padre de diversas acusaciones e incluso han revelado su estado de salud tras sufrir una descompensación a raíz de esta polémica. Esto, sin duda, ha generado que sus seguidores se mantengan a la expectativa por la recuperación del querido sonero. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE ‘MELCOCHITA’ TRAS SU SEPARACIÓN CON MONSERRAT SEMINARIO?

En una entrevista para el diario el Trome, Pablo Villanueva Junior se refirió sobre el estado de salud de su padre, Pablo Villanueva, luego de su separación con Monserrat Seminario. Según el hijo mayor del cómico, su papá fue trasladado a una clínica local para recibir las atenciones respectivas tras sufrir una repentina descompensación. Por sugerencia médica, quedó internado para permanecer en observación debido a la presión alta, por lo que necesitan estabilizarlo para que pronto sea dado de alta.

Mientras tanto, los hijos decidieron mantener a su padre de 90 años alejado de las cámaras y programas de televisión por recomendación de los especialistas. Asimismo, pidió a los seguidores del reconocido artista nacional apoyo espiritual para su padre en estos momentos difíciles. “Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, contó a dicho medio.

¿QUÉ DIJO MONSERRAT SEMINARIO TRAS LA RUPTURA CON ‘MELCOCHITA’?

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Monserrat Seminario anunció el fin de su relación con el popular ‘Molcochita’ luego de 17 años, y señaló que fue él quien decidió dejarla a pocos días de su aniversario. A pesar de las diversas especulaciones, la aún esposa del cómico confesó que la separación no fue por una infidelidad, por lo que negó que haya una tercera persona en la relación. Asimismo, dejó en claro que no lleva una buena relación con las hijas mayores del músico de 89 años, así como indicó que es la primera vez que utiliza las redes sociales para contar algo íntimo a sus seguidores.

“Voy a cumplir 17 años, bueno, iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas. a no está conmigo Melcocha, ya no está conmigo (...) me acaba de escribir Pablo diciendo que mejor separarnos. No es show. No es por una mujer, nada de eso (...) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Primera vez que estoy haciendo un EN VIVO, diciendo mis problemas (...) Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, dijo Monserrat, visiblemente conmocionada, a través de su red social.