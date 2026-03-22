Un nuevo y polémico ampay hoy remece las redes sociales, y un mundo de la farándula que involucra a Alejandra Baigorria y Said Palao, la pareja de esposos cuyo matrimonio de menos de un año parece resquebrajarse. A través de “Magaly TV, La Firme”, y comprometedoras imágenes, la fiesta en yate que contó con la participación del deportista y ‘chico reality’, terminó revelándose de manera muy particular, siendo la popular empresaria peruana quien ha hecho evidente su tristeza y enojo. Tras algunos días sin brindar declaraciones al respecto, ahora ella reaparece ante cámaras televisivas, y dejando clara su postura entorno a la maternidad, y posibilidad de perdonarlo para cumplir ese sueño.

ESTO DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA ACERCA DE SUS DESEOS DE CONVERTIRSE EN MADRE TRAS AMPAY PROTAGONIZADO POR SAID PALAO

Parecían la pareja perfecta, y hasta protagonizaron la que muchos denominaron como “La Boda del Año”, sin embargo, y a poco de cumplir un año de casados, la relación conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao vive crisis mediática tras ampay en yate.

La fiesta de Francho Sierralta, hoy revela imágenes comprometedoras que involucran al esposo de la popular ‘Gringa de Gamarra’, y a partir de ello las cámaras de “Amor y Fuego” han conseguido sus primeras declaraciones de manera exclusiva.

Entorno a los rumores asociados a que perdonaría a Said Palao tras participar en despedida de soltero, y debido a ese gran sueño de ser mamá, Alejandra Baigorria despeja dudas asegurando tener “16 óvulos congelados" para lograr cumplirlo sin necesidad de tenerlo a su lado.

“Que me digan que yo tengo apego emocional, y que por eso yo estoy pensando ... (en perdonarlo)”, refirió también la popular empresaria textil siendo abordada por reportero de “Amor y Fuego” a quien además le hizo saber que se considera una “mujer independiente”, y capaz de criar sola a un hijo.

Con respecto a la crisis mediática que viene experimentando junto a Said Palao, Alejandra Baigorria recuerda si haber padecido dependencia emocional, y cuando le sucedió algo similar a este ampay, “estuve tirada en cama, tuve cura de sueño, psicólogos, psiquiatras, antidepresivos, pastillas para dormir ...”, reflejando actualmente otra personalidad e ideal para contrarrestar malos ratos.

“Llevar un matrimonio y una familia es muy difícil”, considera asimismo, y ante las críticas recibidas por parte de internautas que directamente le cuestionan no haberle puesto ya punto final a relación iniciada a mediados de 2020, comparándola de inmediato con Onelia Molina.

¿ALEJANDRA BAIGORRIA PERDONARÁ A SAID PALAO TRAS AMPAY EN YATE? ESTO RESPONDE LA EMPRESARIA

Nuevas imágenes sacuden la farándula peruana, y en esta oportunidad teniendo como figura pública involucrada a Said Palao, entre otros ‘chicos reality’ cuyo comportamiento hoy hace dudar a Alejandra Baigorria.

Tras los hechos ocurridos, y difundidos a nivel nacional por parte de “Magaly TV, La Firme”, la popular ‘Gringa de Gamarra’ decidió hacerle frente a la situación publicando mediante historias de Instagram, un video donde refiere de manera puntual, y ante la insistencia de la prensa, que “no la estoy pasando bien”.

“No me siento lista para hablar aún, y creo que tengo el derecho de hacerlo”, expresa también una Alejandra Baigorria que pese a las críticas, ha determinado tomarse un tiempo para aclarar ideas, y ver si continúa con Said Palao o confirma ruptura sentimental.

Con respecto precisamente a la posibilidad de decidir perdonarle el ampay en yate al integrante de “Esto Es Guerra”, se dirigió a quienes la cuestionan mediante redes sociales, y pidiéndoles que por algún instante logren ponerse en el lugar donde termina encontrándose ahora, ya que “hay mucho en juego, hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que conversar y es así”.