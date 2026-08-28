Por Redacción EC

En mayo de 2026, Alejandra Baigorria viajó a Malaui para participar, junto a una reconocida marca de belleza, en una misión humanitaria como embajadora. En un inicio, la empresaria describió esta experiencia como una de las más difíciles y enriquecedoras de su vida, debido al contacto con la realidad que enfrentan niños en situación de vulnerabilidad. No obstante, esta coyuntura, lejos de generar aplausos, desató numerosas críticas por parte de los internautas, debido a que fue señalada por exponer la situación de varios niños con el objetivo de obtener visualizaciones. De hecho, una de las figuras que cuestionó su labor fue Magaly Medina, quien lamentó que la ‘Gringa de Gamarra’ publicara un polémico video en África en el que mostraba la vulnerabilidad de los menores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.