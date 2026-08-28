En mayo de 2026, Alejandra Baigorria viajó a Malaui para participar, junto a una reconocida marca de belleza, en una misión humanitaria como embajadora. En un inicio, la empresaria describió esta experiencia como una de las más difíciles y enriquecedoras de su vida, debido al contacto con la realidad que enfrentan niños en situación de vulnerabilidad. No obstante, esta coyuntura, lejos de generar aplausos, desató numerosas críticas por parte de los internautas, debido a que fue señalada por exponer la situación de varios niños con el objetivo de obtener visualizaciones. De hecho, una de las figuras que cuestionó su labor fue Magaly Medina, quien lamentó que la ‘Gringa de Gamarra’ publicara un polémico video en África en el que mostraba la vulnerabilidad de los menores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL VIDEO DE ALEJANDRA BAIGORRIA EN ÁFRICA?

Tras la difusión del video de Alejandra Baigorria llevando ayuda a niños y adultos en Malaui, el medio DW difundió un reportaje en el que señaló que las autoridades de Burkina Faso restringieron a los creadores de contenido la exposición en redes sociales de personas en situación de vulnerabilidad, como parte de medidas destinadas a proteger su dignidad e integridad. Esto llevó a que Magaly Medina cuestionara y lamentara el accionar de la empresaria por exponer los rostros de los menores, una decisión que consideró inoportuna. Asimismo, indicó que siente vergüenza ajena al ver el rostro de la exchica reality en un reportaje internacional, al manifestar que no se deberían generar visualizaciones a costa de la desgracia de otras personas ni muchos menos mostrar la ayuda si se realiza con buena intención.

“Cuando eres generoso de corazón, cuando quieres ayudar, no necesitas tener una cámara adelante, no necesitas publicitar lo que haces, no necesitas dar la imagen de ‘miren qué buena que soy, cómo voy llevando ayuda a estos pobres chiquititos que se mueren de hambre. No, eso no se hace. Qué roche que la cara de todo esto sea justamente Alejandra Baigorria, que expuso explícitamente a estos niños en estado de abandono. Eso es indigno”, dijo Medina en ‘Magaly TV La Firme’. Así, ante la ola de críticas que se generó en las redes sociales, Baigorria decidió romper su silencio sobre este polémico tema para ‘América Espectáculos’ y aseguró que no existe ninguna mala intención detrás de la ayuda que brindó en la zona africana. Aunque dejó en claro que, si existe algún error en su accionar, está dispuesta a corregirlo con el tiempo, ya que considera que lo realizado no constituye ningún acto ilícito.

ALEJANDRA BAIGORRIA OPINA SOBRE SU RELACIÓN CON SAID PALAO TRAS ESCÁNDALO EN YATE

En medio de las críticas y cuestionamientos por el escándalo que involucró a Said Palao durante un viaje por una despedida de soltero, donde compartió con modelos argentinas, Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse para dejar clara su posición sobre la polémica. En una entrevista para Día D, la exchica reality afirmó que su relación con su esposo atraviesa un buen momento lleno de confianza y seguridad. Asimismo, al ser consultada sobre el perdón que le otorgó a su pareja, la ‘Gringa de Gamarra’ explicó que tomó esa decisión considerando las circunstancias que atravesaron y el impacto mediático que generó la disputa. No obstante, fue enfática al señalar que toda elección trae consecuencias, especialmente por su condición de figura pública. Aun así, aseguró sentirse fortalecida y respaldada por el apoyo incondicional de su familia.

“Lo que yo perdoné es la situación, ¿no? Porque uno es mediático, ¿no? Entonces uno no debe exponer a que la otra persona pase algo que podría ser negativo para la otra. Ya, pero cada uno depende de qué es lo que va a hacer. Diga lo que yo diga, siempre va a ser funable para mí. Lo que importa acá para mí, es que estamos bien y que es mi decisión. Y que si me equivoco, es mía. Y que si lo acierto y soy feliz y formo una familia espectacular, también es mía.Y asumo y aguantaré todas las balas que me quieran caer. Pero yo tomé la decisión de luchar por mi matrimonio, por algo en lo que yo confié, en lo que yo creí y listo. Si me equivoco, bacán, me funarán en su momento también, pero si no. Tenemos una relación basada en confianza, estamos tranquilos, nuestras familias también”, contó Baigorria.