Alfonso Herrera, ex RBD, defiende a Bad Bunny de críticas recibidas tras el show brindado en Super Bowl LX

El deporte como tal es sinónimo de entretenimiento, y si a ello le sumas música, el éxito está asegurado. Así precisamente resulta hoy considerada la actuación estelar de Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Patriots vs. Seahawks, sin embargo también cuenta con detractores cuya crítica puntual ha generado la llamativa respuesta de un Alfonso Herrera, ex RBD, que no ha dudado en defenderlo haciendo alusión a su época como integrante de dicha agrupación musical.

ALFONSO HERRERA, EX RBD, DEFIENDE A BAD BUNNY DE CRÍTICAS TRAS EL HALTIME SHOW DE SUPER BOWL LX

El domingo 8 de febrero se disputó la gran final de la National Football League (NFL) estadounidense, y desde América Latina Bad Bunny puso la cuota musical mediante un Halftime Show que globalmente ha generado gran cantidad de reacciones.

Una de ellas provino de manera puntual de las redes sociales, y la plataforma de X donde Alfonso Herrera publicó “BENITO LA ROMPIÓ”, y usuaria identificada como “La Tía Laura”, le respondió “pero canta muy feo ...”.

Si bien dicha internauta valora el show brindado por parte de Bad Bunny en show de medio tiempo del Super Bowl LX, critica una voz que el popular actor mexicano y ex RBD, no dudó en defender recordando aquella etapa donde interpretaba temas junto a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

“Yo cantaba peor en RBD ... Acá lo importante es el mensaje Tía”, le respondía Alfonso Herrera a usuaria de X sobre crítica puntual a entonación a cargo del popular ‘Conejo Malo’, generando así una de ola de comentarios como figura pública.

Con respecto a la presentación de Bad Bunny en Super Bowl LX, resulta importante destacar el récord de audiencia logrado, la puesta en escena reuniendo a reconocidos artistas, y esa ‘Casita’ donde hasta actores internacionales bailaron al ritmo de “Titi Me Preguntó”.

SUPER BOWL LX: LOS ARTISTAS QUE SE HICIERON PRESENTES EN EL HALFTIME SHOW DE BAD BUNNY

Llegó el gran día para la música urbana y sobre todo latina gracias a la actuación estelar del galardonado Bad Bunny en Super Bowl LX, y mediante un show de medio tiempo que también generó expectativa por quienes terminaron acompañándolo canción tras canción interpretada.

El ganador de 3 premios Grammy llamó la atención liderando espectáculo programado para el domingo 8 de febrero, y mientras descansaban los jugadores del New England Patriots y Seattle Seahawks que disputaron la gran final de NFL, pudo notarse la presencia de las siguientes celebridades reunidas en ‘Casita’:

Karol G

Jessica Alba

Pedro Pascal

Young Miko

Asimismo, las figuras de Lady Gaga y Ricky Martin hicieron su aparición estelar acompañando a Bad Bunny durante el Halftime Show de Super Bowl LX, mientras la prensa recuerda la vez que en 2020 el popular ‘Conejo Malo’ hizo gala de su trap interpretando “I Like It” de Cardi B e incluso “Chantaje” junto a Shakira.