A través de la señal de Panamericana Televisión, regresó ‘El valor de la verdad’ con la conducción de Beto Ortiz. En su primera edición de la nueva temporada estuvo como invitada Pamela López, quien reveló detalles inéditos de su matrimonio con Christian Cueva y las supuestas infidelidades con reconocidas mujeres de la farándula peruana. Incluso, el programa concurso logró grandes cifras de audiencia en la noche de este domingo por las revelaciones sobre los supuestos engaños de Cueva, la pérdida que tuvo Pamela Franco y las agresiones del futbolista. De esta manera, la todavía esposa del deportista solo respondió 20 preguntas y obtuvo un exorbitante premio. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ PAMELA LÓPEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Esta noche del domingo 9 de marzo, el Perú se paralizó con las candentes y fuertes declaraciones de Pamela López en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, en las cuales contó todos los pormenores sobre su tormentosa relación con Christian Cueva, las supuestas infidelidades con Melissa Klug, Pamela Franco, Chris Soifer, Marisol, entre otras mujeres del medio. Además, dentro de las 20 preguntas que respondió la emprendedora, narró una historia lamentable en su vida, ya que abortó por insinuación del futbolista en 2014. Todas estas revelaciones le valieron para ganar 25 mil soles. A continuación, estas fueron las preguntas que respondió López:

¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras estabas dando a luz? | Respuesta: Sí ¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera? | Respuesta: Sí ¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco? | Respuesta: No ¿Metía a Pamela Franco en las concentraciones? | Respuesta: Sí ¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva? | Respuesta: Sí ¿Te agredió Cueva varias veces? | Respuesta: Sí ¿Te insinuó Cueva que abortes? | Respuesta: Sí ¿Tenía Cueva varios chips de celulares en su maleta? | Respuesta: Sí ¿Fue el famoso yape a la otra Pamela para comprar chelas? | Respuesta: Sí ¿Te dijo Cueva que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug? | Respuesta: Sí ¿Le pidió la hija de Melissa Klug a Cueva ser su pareja de promoción? | Respuesta: Sí ¿Asistía Cueva a una iglesia cristiana para obtener tu perdón? | Respuesta: Sí ¿Fue Christian Domínguez el paño de lágrimas de Pamela Franco? | Respuesta: Sí ¿Te describió Christian Domínguez todas las casas de Cueva? | Respuesta: Sí ¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas? | Respuesta: Sí ¿Afanó Cueva a Marisol? | Respuesta: Sí ¿Amenazó Cueva a Marisol con mostrar sus conversaciones? | Respuesta: Sí ¿Pamela terminaste con tu enamorado por Christian Cueva ? | Respuesta: Sí ¿Te contó Cueva que Cris Soifer le sacaba plata? | Respuesta: Sí ¿Es Cueva el amor de tu vida? | Respuesta: No

Pamela López solo respondió 20 preguntas y obtuvo como premio 25 mil soles en 'El valor de la verdad'.

¿CÓMO DECÍA CHRISTIAN CUEVA A JEFFERSON FARFÁN, SEGÚN PAMELA LÓPEZ?

En una de las preguntas que Beto Ortiz le formuló a Pamela López, mencionó que Christian Cueva le reveló haber tenido relaciones sexuales con Melissa Klug, basándose en las conversaciones que encontró en Instagram. Además, contó que Cueva era muy cercano a las hijas de la chalaca, por lo que, entre los chats hallados, le pedían que confirmara si sería la pareja de promoción de una de ellas. Incluso, la influencer indicó que Jefferson Farfán también se lo había pedido, según lo que el futbolista le contó a ella.

pamela lópez revela en 'el valor de la verdad' que christian cueva tuvo comentarios DESPECTIVOS contra jefferson farfán

Sin embargo, eso no es todo, ya que López contó que en ciertas ocasiones que el popular ‘Aladino’ tenía palabras muy fuertes contra su excompañero de la selección peruana, tildándolo como “negro agrandado”. De hecho, dijo que nunca fueron amigos ambos, dejando entrever que prevalecía la envidia por la relación que habrían mantenido ‘Cuevita’ con la ‘Blanca de Chucuito’. “(Cierto que le decía negro agrandado?) Sí, tenía comentarios despectivos. Yo creo que era más que todo por lucha de egos por parte de Christian. En ese momento yo no lo entendía, yo creo que ahora sí tendría sentido porque tantos comentarios de ese tipo. Yo me imagino (Por Melissa Klug)”, sostuvo la empresaria.

¿POR QUÉ CHRISTIAN CUEVA PIDIÓ A PAMELA LÓPEZ ABORTAR?

En la pregunta 7 de ‘El valor de la verdad’, Pamela López reveló con tristeza que Christian Cueva le insinuó abortar en dos ocasiones. La primera vez, en 2014, ella accedió, ya que, según la emprendedora, la familia del futbolista nunca la aceptó debido a que era mayor que él y tenía una hija de otro compromiso, además de que pensaban que podría truncar su carrera en el fútbol profesional. Pero lo más sorprendente fue cuando contó que un familiar del popular ‘Aladino’ le realizó el aborto.

“A él lo contratan en España, en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él y porque yo ya tenía una hija y porque anteriormente yo tenía un ex que era futbolista, entre otras cosas, no lo sé. (Su familia) decían que yo iba a truncar su carrera y él estaba recién saliendo (en el fútbol). Era algo que yo también sentí, que podía truncarlo y que él tenía derecho a crecer profesionalmente y que quizás en ese momento no era el momento de traer un hijo al mundo. De hecho, un familiar de él me hizo el aborto”, dijo entre lagrimas.