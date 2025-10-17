En las últimas semanas, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos, tanto argentino como peruano, debido a su confusa relación. A pesar de que medios internacionales aseguren que el romance no sería real en la actualidad, al parecer todo trataría de un acuerdo laboral propuesto por Amazon Prime. En ese sentido, un reconocido periodista argentino ofreció detalles acerca de la manera en que se desarrolla la polémica relación entre la modelo y el presentador de televisión, generando la atención de los seguidores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO UN PERIODISTA ARGENTINO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE MILETT FIGUEROA Y MARCELO TINELLI?

A través del programa “Magaly TV La Firme”, estuvo como invitado el periodista argentino Sebastián Perelló Tiffenberg para contar más detalles sobre la supuesta relación que mantienen Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Según el popular “Pampito”, el romance entre ambos sería falsa y que todo sería parte de un acuerdo profesional para la segunda temporada de la serie ‘Los Tinelli’ producido por Amazon Prime. De hecho, el comunicado afirmó que existen una serie de cláusulas en su contrato que los obligarían a mantener un noviazgo hasta que finalicen las grabaciones.

“La información que me llega desde Amazon es que esta relación ya está terminada, es cartón pintado. Ellos no están juntos, volvieron solo por la serie. No se aguantan más, ni Tinelli la soporta a Milett, ni Milett lo aguanta a él. No pueden sostener más esta mentira. Todo lo paga Amazon, incluso los vuelos. Les dijeron: ‘Ustedes tienen que cumplir el contrato, terminar de grabar la serie y luego hagan lo que quieran’”, contó Perelló para dicho programa. Así, la declaración de “Pampito” refuerza las especulaciones que comenzaron hace algunos meses, luego de que Tinelli y Milett disminuyeran sus apariciones públicas como pareja.

¿QUÉ RUMORES EXISTEN ENTRE SABRINA ROJAS Y MARCELO TINELLI?

En las últimas semanas, Sabrina Rojas fue señalada como la supuesta “tercera en discordia” en la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La hipótesis tomó fuerza luego de que el periodista Ángel de Brito hiciera referencia a su nombre, comentario que también fue retomado por Agus Rey en una entrevista con Magaly Medina. Aunque no existe ninguna confirmación oficial, el tema ha generado revuelo tanto en los medios como en redes sociales.

No es la primera vez que Rojas se ve envuelta en rumores sentimentales. Previamente se la relacionó con el actor Facundo Pieres, algo que ella misma negó categóricamente en el programa ‘Los Profesionales de Siempre’. “No lo conozco, no me interesa el polo”, señaló, añadiendo que saludar personas en lugares públicos no significa un vínculo afectivo.