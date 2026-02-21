Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Amor confirmado! Yahaira Plasencia se deja ver con su pareja por primera vez y genera todo tipo de reacciones | Foto: @yahairaplasencia
¡Amor confirmado! Yahaira Plasencia se deja ver con su pareja por primera vez y genera todo tipo de reacciones | Foto: @yahairaplasencia
Por Redacción EC

Yahaira Plasencia volvió a acaparar titulares tras aparecer públicamente junto al empresario Luis Fernando Rodríguez Córdova, conocido como ‘El Diablo’. La cantante, que semanas atrás había oficializado su romance, sorprendió al mostrarse con él durante una transmisión en vivo para “América Hoy” desde Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Yiddá Eslava lo dice todo! Así reaccionaría si sus hijos le confiesan que son “Therians”
Farándula

¡Yiddá Eslava lo dice todo! Así reaccionaría si sus hijos le confiesan que son “Therians”

¡Amor confirmado! Yahaira Plasencia se deja ver con su pareja por primera vez y genera todo tipo de reacciones
Farándula

¡Amor confirmado! Yahaira Plasencia se deja ver con su pareja por primera vez y genera todo tipo de reacciones

“Hell’s Paradise: Jigokuraku” Temporada 2, Capítulo 7: Hora de estreno confirmado
Farándula

“Hell’s Paradise: Jigokuraku” Temporada 2, Capítulo 7: Hora de estreno confirmado

Miss Universo Perú 2025 va por Hollywood: busca un papel en el nuevo ‘Baywatch’
Farándula

Miss Universo Perú 2025 va por Hollywood: busca un papel en el nuevo ‘Baywatch’