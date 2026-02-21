¡Amor confirmado! Yahaira Plasencia se deja ver con su pareja por primera vez y genera todo tipo de reacciones

Yahaira Plasencia volvió a acaparar titulares tras aparecer públicamente junto al empresario Luis Fernando Rodríguez Córdova, conocido como ‘El Diablo’. La cantante, que semanas atrás había oficializado su romance, sorprendió al mostrarse con él durante una transmisión en vivo para “América Hoy” desde Estados Unidos.

Lo que parecía una entrevista sobre su gira de conciertos en el país norteamericano terminó convirtiéndose en un momento revelador que desató comentarios en redes sociales y en el set televisivo. Entre risas y evasivas, la salsera dejó en claro que su relación atraviesa una etapa sólida y tranquila.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRIMERA APARICIÓN PÚBLICA DE YAHAIRA PLASENCIA Y SU NUEVA PAREJA?

La cantante se conectó en directo con el programa “América Hoy” para comentar sus presentaciones en Miami. En medio de la conversación aseguró que su pareja permanecía en Lima, pero la conductora Janet Barboza detectó que la transmisión se realizaba desde la cuenta del empresario.

“¿Nos estás llamando desde la cuenta de ‘Don Diablo’? Entonces, Yahaira nos acaba de mentir”, señaló la presentadora al notar la coincidencia. Tras las risas nerviosas, la intérprete giró la cámara y mostró a Rodríguez en pantalla, confirmando que compartían el mismo espacio.

Aunque en el set intentaron que el empresario se pronunciara, este evitó dar declaraciones. Frente a la insistencia, Yahaira aclaró: “No le gusta, no quiere. Él es amable, caballero, pero no le gusta. Respeta mi trabajo”. Cuando le recordaron que en el pasado sí había hablado ante cámaras, respondió escuetamente: “Es distinto”.

¿QUÉ HA COMENTADO YAHAIRA PLASENCIA SOBRE SU NUEVA RELACIÓN?

Antes de esta aparición pública, la salsera ya había confirmado que el vínculo sentimental “va muy en serio” tras ser vista en una clínica con el empresario. En declaraciones para ‘Amor y fuego’ explicó que la relación se construyó con calma y discreción.

“La vida te sorprende. Todo ha sido paso a paso”, manifestó semanas atrás, dejando claro que prefiere mantener su historia lejos del exceso mediático. También destacó que su pareja ya comparte momentos con su familia y que sus padres lo aprecian.

“Es un caballero, es educado, tiene un corazón increíble”, expresó al describirlo. Además, confesó que hacía tiempo no se sentía “tan tranquila” ni “tan en paz”, resaltando el buen momento personal que atraviesa.

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA SOBRE LAS CRÍTICAS POR SU SHOW EN ESTADOS UNIDOS?

En paralelo a vida sentimental, la artista fue blanco de críticas por parte de Magaly Medina en su espacio “Magaly TV La Firme”, donde se difundieron imágenes de una presentación en Virginia con poca asistencia y varios espacios vacíos en el local. “Cuatro gatos en Virginia”, comentó la conductora al minimizar el evento y poner en duda el respaldo del público en su gira.

Lejos de guardar silencio, Yahaira publicó en su cuenta de Instagram un video animando su espectáculo y acompañó el clip con un mensaje que generó polémica: “Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate en el fracaso de tu rating”. La frase fue interpretada como una respuesta directa a la periodista, según informa RPP.

