La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria vuelve a captar la atención pública tras varios días marcados por rumores de distanciamiento y cuestionamientos sobre la estabilidad de su matrimonio. En medio de la controversia generada por el ampay de Said Palao en una despedida de soltero en Argentina, nuevas señales han comenzado a cambiar la historia, especialmente luego de que ambos se dejaran ver juntos durante un viaje por Europa, donde compartieron algunos momentos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores. Las recientes publicaciones en redes sociales, sumadas a ciertos gestos que evidencian cercanía, han sido interpretadas como indicios de que la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad, dejando atrás los episodios que pusieron en duda la estabilidad de su relación y apostando nuevamente por el vínculo que han construido durante años.

¿SAID PALAO Y ALEJANDRA BAIGORRIA SE RECONCILIARON?

Todo apunta a que la pareja habría retomado su relación tras semanas complicadas. La señal más evidente llegó desde España, específicamente en la Basílica de la Sagrada Familia, donde el integrante de ‘Esto es guerra’ publicó una fotografía en Instagram junto a su esposa.

En la imagen, ambos lucen sonrientes y cercanos, proyectando una imagen distinta a la tensión que se percibía días atrás. Además, el hecho de que él la etiquetara y acompañara la publicación con un tema romántico fue interpretado como un intento de dejar atrás la polémica y reafirmar su vínculo sentimental, según informa La República.

Alejandra Baigorria y Said Palao en España. | Foto: Instagram

¿QUÉ OCURRIÓ PARA QUE SU RELACIÓN ENTRE EN CRISIS?

El conflicto se originó cuando el programa ‘Magaly TV La Firme’ expuso al chico reality en situaciones comprometedoras durante un fin de semana en Buenos Aires. Said fue visto compartiendo en un yate y un alojamiento de alquiler temporal con varias mujeres, en compañía de sus amigos Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta.

Ante la gravedad de los hechos, Palao utilizó el espacio de ‘Esto es Guerra’ para expresar su arrepentimiento: “Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberla envuelto en todo esto. Ella no se merece todo lo que le está pasando”, confesó entre lágrimas.

¿CÓMO HA REACCIONADO ALEJANDRA BAIGORRIA TRAS LA POLÉMICA?

A diferencia de su esposo, Alejandra Baigorria ha mantenido una actitud reservada frente a la exposición pública de su relación. Por ejemplo, durante su estadía en Europa, ha evitado compartir imágenes junto a él o replicar las publicaciones en las que aparecen juntos, lo que ha generado diversas interpretaciones entre sus seguidores. Esta postura ha sido vista como una señal de cautela en medio del proceso que atraviesa tras la polémica.

Sin embargo, la empresaria no ha sido completamente ajena a manifestaciones que reflejan cercanía. En una ceremonia a la que asistió en España, decidió dedicarle unas palabras a su esposo al momento de recibir un reconocimiento, dejando entrever una valoración hacia su rol en su vida. “Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras”, expresó, reconociendo que priorizó su crecimiento profesional tras el matrimonio.

¿QUÉ INDICIOS REFUERZAN LA IDEA DE UNA RECONCILIACIÓN?

Más allá de las publicaciones del chico reality, otros detalles han reforzado la percepción de un acercamiento. Entre ellos, destaca la aparición de sus madres en una fotografía tomada en Europa, donde ambas se muestran juntas y acompañan la imagen con el mensaje: “Las consuegras felices”. Este gesto ha sido interpretado como una señal de armonía familiar.

Asimismo, el viaje coincide con compromisos profesionales de Baigorria, quien celebró en Madrid un importante logro en su carrera al alcanzar un reconocimiento internacional dentro de su organización, consolidando su crecimiento como empresaria y líder de equipos.

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