Ana Paula Consorte y la desconcertante fotografía de UCI de pediatría que publicó en sus redes sociales

Ana Paula Consorte es la actual pareja de Paolo Guerrero con quien tiene dos menores hijos llamados André Paolo y José Paolo. Precisamente, la brasileña publicó en sus redes sociales una fotografía donde se le puede observar que se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica, por lo que ha dejado muy consternados a todos sus seguidores respecto a la salud de uno de sus hijos. Todos los detalles en la siguiente nota.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE UNO DE LOS HIJOS DE PAOLO GUERRERO Y ANA PAULA CONSORTE?

Hace unos días, Ana Paula Consorte decidió utilizar su Instagram para publicar a través de sus historias una imagen desde una UCI pediátrica. Dicha foto venía con un mensaje dirigido a uno de sus hijos: “Onde meu coracao fica” (Donde está mi corazón). Además se puede ver la puerta de la instalación especial dentro del área hospitalaria acompañado de varios dibujos para niños.

Asimismo, es importante mencionar que la semana pasada la influencer compartió por medio de sus redes sociales la celebración del cumplemes número 11 de André Paolo. No obstante, el último hijo de la pareja, José Paolo, no estuvo presente, ya que como se sabe el pequeño nació prematuramente, por lo que se especula que la situación delicada tendría relación con la salud del hijo del futbolista. Hasta el momento, ambos no se han pronunciado al respecto.

¿QUIÉN ES ANA PAULA CONSORTE?

Ana Paula Consorte es la actual pareja y madre de sus hijos de Paolo Guerrero. Ella nació en Brasil. Es una gran bailarina que formó parte del elenco de ‘Fausto Na Band 2022′ y una modelo que se coronó como ganadora del concurso Miss Novo Hamburgo 2012. Entre todo el talento que cuenta, tiene la habilidad para poder expresarse en público, lo cual ha demostrado en numerosas entrevistas, según menciona La República. Por ahora, la actual novia de Paolo Guerrero es una influencer que cuenta con una comunidad de un poco más de 280 mil seguidores en Instagram.

¿QUÉ DIJO RICHARD ACUÑA SOBRE LA LLEGADA A TRUJILLO DE ANA PAULA CONSORTE?

En la última edición de ‘El Deportivo’, Paco Bazán entrevistó a Richard Acuña para conocer todos los detalles del acuerdo que logró que Paolo Guerrero se quede en la UCV. El empresario mostró su felicidad al tener en el equipo norteño a uno de los mejores delanteros del continente. Así también reveló si Ana Paula Consorte estaba tranquila por la determinación que tomó su pareja ya que anteriormente se conoció que venían sufriendo de amenazas de una banda criminal.

“Como toda pareja son parte del complemento que requiere cada familia y la tranquilidad de tu pareja es la tranquilidad de uno. Yo creo que ese complemento siempre va a ser importante para que los resultados deportivos, que va de la mano con lo institucional, se pueda dar”, dijo Acuña.

Por último, el dueño de la UCV no dejó pasar el momento para resaltar la llegada de Ana Paula Consorte a la ciudad de Trujillo, resaltando que será muy bien recibida por los ciudadanos. “Te voy a decir algo muy cierto. Toda persona que llega a Trujillo se queda enamorado de la gran ciudad que tenemos, tengo la plena seguridad que Ana Paula va a llegar y van a ser recibidos con el gran cariño que merecen y que los trujillanos le tienen a Paolo y a su familia. Van a estar satisfechos y cómodos sobre todo”, sostuvo para dicho medio.