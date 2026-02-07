André Silva habría terminado su matrimonio con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander, y esto es lo que se sabe: “Empezamos a transitar...”

No cabe duda de que André Silva es considerado como uno de los actores más reconocidos en el medio artístico nacional. De hecho, ha participado en grandes producciones, tanto en cine como en televisión, y recientemente protagoniza la telenovela “Luz de Luna 4”, a través de la señal de América Televisión. Sin embargo, en las últimas horas, la figura televisiva ha acaparado las principales portadas de espectáculos del país, debido a una supuesta ruptura con su esposa, Adriana Álvarez. A pesar de ser una de las parejas más estables del medio, bastó un mensaje del actor en sus redes sociales para que surgieran los rumores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE SEPARACIÓN DE ANDRÉ SILVA Y ADRIANA ÁLVAREZ?

A través de sus redes sociales, André Silva lanzó un extenso y emotivo comunicado que ha despertado la atención de sus seguidores y medios de espectáculos por una posible separación con su esposa, Adriana Álvarez. De acuerdo con el mensaje del actor, ha atravesado noches de insomnio, melancolía y distanciamiento, así como que desde hace varios meses, su familia ha empezado a experimentar ciertos cambios. Pese a ello, expresó el amor y prioridad que tiene por su hija y, sobre todo, en momentos complicados, lo cual habría dejado entrever que él y su esposa han tomado rumbos diferentes.

“Hay noches en las que simplemente no puedo dormir, noches en la que me ahoga la melancolía, noches en que el sueño no llega como hoy y sin buscarlo, apareces tú, hija. Pienso en todo lo que ha pasado, en esa distancia que con el tiempo se ha vuelto parte de nuestros días, y te extraño. Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Quiero que sepas algo…mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito. Acompañándote en cada aventura, en en cada sonrisa, en cada tristeza. Te amamos hijita. Te amamos por siempre. Nunca lo olvides“, escribió Silva en su Instagram.

¿CÓMO SURGIÓ EL AMOR ENTRE ANDRÉ SILVA Y ADRIANA ÁLVAREZ?

André Silva y Adriana Álvarez se conocieron cuando trabajaban para Del Barrio Producciones. Su relación comenzó en el 2015 y siempre la han mantenido en privado. En el 2017 el actor dio a conocer, mediante sus redes sociales, que se convirtieron en padres de una pequeña. Varios años después, en el 2023, se casaron en una boda íntima llevada a cabo el 8 de febrero.