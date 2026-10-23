La detención de Andrea San Martín volvió a situarla bajo los reflectores, esta vez por una denuncia que la vincula con una presunta agresión contra su hija menor. La acusación fue presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, y dio paso a diligencias policiales. Según el reporte, la influencer acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para brindar su declaración sobre los hechos denunciados.

Tras permanecer en la dependencia policial, San Martín pasó por Medicina Legal II de Lima Este y posteriormente fue trasladada a una comisaría de Miraflores, donde continúa bajo custodia. La denuncia contempla presuntos episodios de violencia física y psicológica contra la menor, hechos que deberán esclarecerse durante la investigación. En esta etapa, la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen la tarea de recopilar testimonios, analizar las evaluaciones médico-legales y examinar las pruebas disponibles. El proceso sigue en curso y la acusación no constituye, por sí sola, una declaración de responsabilidad penal.

Andrea San Martín se hizo conocida en los realities peruanos y fue pareja de Deyvis Orosco

El nombre de Andrea San Martín vuelve a ocupar titulares y abre otro capítulo en una trayectoria marcada por la exposición pública. Tras sus primeros pasos en los realities de competencia, la influencer amplió su presencia hacia la creación de contenido digital, la conducción televisiva y los negocios relacionados con la belleza y la maternidad. A lo largo de los años, su vida sentimental y las controversias familiares también alimentaron la atención de la prensa de espectáculos. Así, su historia mediática ha transitado entre la televisión, los emprendimientos y los episodios personales.

Nacida el 5 de octubre de 1989, San Martín comenzó a ganar notoriedad en espacios de entretenimiento, y una de sus primeras apariciones ocurrió en Lima Limón, donde fue presentada como pareja de Deyvis Orosco, vocalista del Grupo Néctar. La relación se prolongó cerca de cuatro años y antecedió su ingreso a programas de competencia como Bienvenida la tarde, Combate y Esto es Guerra. Durante esa etapa inició un romance con Sebastián Lizarzaburu, conocido como el “Hombre Roca”. Fruto de esa relación nació su primera hija, un acontecimiento que también marcó su vida personal ante el público.

San Martín y Lizarzaburu protagonizaron separaciones y reconciliaciones que siguieron los programas

Durante su paso por los programas de competencia, la relación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se convirtió en uno de los temas recurrentes de la prensa de espectáculos. Sus constantes rupturas y reconciliaciones mantuvieron a ambos bajo la mirada del público, mientras sus conflictos sentimentales ocupaban espacios en la televisión. En 2015, la pareja volvió a separarse en medio de señalamientos públicos relacionados con celos, faltas de respeto y presuntas agresiones. La ruptura añadió un nuevo episodio a una historia sentimental seguida de cerca por los televidentes.

Ese mismo año, la vida de San Martín dio un giro con el nacimiento de su primera hija, una experiencia que marcó una nueva etapa personal. La maternidad también modificó su presencia en los medios, pues comenzó a alejarse progresivamente de los programas de competencia que habían impulsado su popularidad. Entre los reflectores de la televisión y las responsabilidades familiares, la influencer inició una etapa distinta. Su vida personal, sin embargo, continuó despertando interés en los espacios de espectáculos.

La figura de televisión se enfocó en la creación de contenido digital y en proyectos de maquillaje y belleza

Lejos de los realities que marcaron sus inicios, Andrea San Martín encontró nuevos espacios en la conducción televisiva, participando en programas como Fama TV y La Banda del Chino. En 2018, su vida familiar sumó otro capítulo con el nacimiento de su segunda hija, fruto de su breve relación con Juan Víctor Sánchez. Paralelamente, la figura televisiva apostó por el contenido digital y los emprendimientos vinculados con el maquillaje y la belleza. Desde su cuenta de Instagram, @mamaporpartidadoble, compartió experiencias sobre maternidad, crianza y escenas de su vida cotidiana, consolidando su presencia en las redes sociales.

Con el paso del tiempo, la maternidad se convirtió en uno de los pilares de su imagen pública, mientras sus diferencias con los padres de sus dos hijas aparecían recurrentemente en los programas de espectáculos. Después de retomar su relación con Sebastián Lizarzaburu, la pareja terminó separándose definitivamente en 2022, aunque mantuvo el contacto por la crianza de la menor. Ambos reconocieron entonces que el vínculo sentimental se había deteriorado. Desde aquella ruptura, sus historias familiares continuaron bajo la atención mediática, acompañando las distintas etapas de la vida de la influencer.

San Martín fue denunciada anteriormente a por presunto maltrato psicológico a su hija

La historia entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, expiloto y padre de su segunda hija, pasó de una relación sentimental a una serie de disputas que llegaron a los tribunales. Uno de los principales desacuerdos giró en torno a la pensión alimenticia y, en agosto de 2025, el Poder Judicial declaró fundada en parte una solicitud de la influencer. La decisión estableció que Sánchez debía abonar S/ 2.000 mensuales para la manutención de la menor. Sin embargo, las diferencias entre ambos también alcanzaron temas como las visitas, los viajes de la niña y los acuerdos familiares.

Pese a las reuniones de conciliación realizadas en octubre de 2025, las tensiones continuaron y los enfrentamientos llegaron al ámbito público. Sánchez había denunciado a San Martín por presunto maltrato psicológico contra su hija e incluso difundió audios de una discusión entre ambas; aquel proceso fue archivado, según se informó entonces. Por su parte, la influencer anunció medidas legales contra su expareja tras declaraciones relacionadas con un supuesto caso de maltrato animal ocurrido en 2025. San Martín afirmó que lo denunciaría por presunta difamación agravada, violencia psicológica y desobediencia a la autoridad, sumando otro episodio a una relación marcada por los conflictos.

También fue denunciada por violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar

La denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez contra Andrea San Martín abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre ambos, esta vez por una presunta agresión física y psicológica contra su hija menor. Según el informe difundido, la influencer acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para colaborar con las diligencias y brindar su versión de los hechos. Sin embargo, durante el procedimiento quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. La investigación deberá esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio denunciado.

De acuerdo con el parte citado por el programa, el incidente habría comenzado con una discusión sobre la alimentación de la niña, quien supuestamente pidió golosinas después de negarse a comer los alimentos servidos. Esta versión deberá contrastarse con las declaraciones de las partes, las evaluaciones médico-legales y las demás pruebas que recopilen las autoridades. Tras las diligencias iniciales, San Martín fue trasladada a Medicina Legal II de Lima Este junto a su abogado, Wilmer Arica, y posteriormente a una dependencia policial de Miraflores. Ante las preguntas de la prensa, evitó referirse al fondo de la acusación y anunció que ofrecerá una conferencia cuando concluyan las diligencias pendientes.

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