Andrea San Martín, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, ha protagonizado diversas controversias a lo largo de los años. Entre ellas destacan sus enfrentamientos públicos con sus exparejas, Deyvis Orosco, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, así como una polémica por un presunto caso de maltrato animal. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer peruana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que el padre de su segunda hija la denunciara por presunto maltrato infantil. La detención de la exchica reality ha generado preocupación entre sus seguidores y familiares, mientras que su madre, Dora Pilares, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en medio de la situación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PUBLICÓ LA MADRE DE ANDREA SAN MARTÍN TRAS LA DETENCIÓN DE SU HIJA POR PRESUNTO MALTRATO?

Andrea San Martín se encuentra detenida en la comisaría de Miraflores luego de que su expareja, Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, la denunciara por una supuesta violencia física y psicológica contra la menor. Y es que, al parecer, todo se habría originado tras una discusión entre la creadora de contenido y el padre de la menor, quien posteriormente sospechó que la niña tenía dificultades para expresarse durante una videollamada. Por su parte, antes de pasar por Medicina Legal de Lima Este, la exchica reality declaró ante los medios de comunicación que tiene la conciencia tranquila y anunció que posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa para explicar lo sucedido.

Así, en medio de una nueva polémica que enfrenta San Martín, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la menor y su padre están recibiendo acompañamiento psicológico y asesoría legal para afrontar el proceso y continuar con las acciones correspondientes. En tanto, el abogado de la modelo, Wilmer Arica, evitó brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, en esos difíciles momentos, la madre de la influencer, Dora Pilares, compartió en sus historias de Instagram un mensaje de reflexión y fe acompañado de una imagen de la Virgen María: “Bajo mi manto hay refugio para tu dolor, consuelo para tu corazón y amor que no se agota”.

ANDREA SAN MARTÍN Y SU POLÉMICA CON DEYVIS OROSCO

Hace meses, Andrea San Martín se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para revelar ante el público una videollamada que le hizo Deyvis Orosco el pasado 3 de agosto de 2024. La modelo sostuvo en ese momento que dicha comunicación le pareció una falta de respeto hacia su actual esposa y totalmente innecesaria, por lo que aclaró que no iba a pasar por alto estas conductas de su expareja. “A mi novio sí lo respeto. No entiendo por qué me llama, cuando no tenemos ningún tipo de amistad cercana”, expresó.

Además, la exchica reality había considerado en tener una amistad con el ‘Bomboncito’ luego de haber finalizado su relación hace muchos años, pero las actitudes del cantante de cumbia le hicieron reconsiderar, tildándolo de “irrespetuoso” por la reciente videollamada. “Pensé que podríamos ser amigos, pero me di cuenta que eso no es posible cuando suceden cosas así. Es super irrespetuoso”, precisó San Martín.