Por Manuel Gomez

Andrea San Martín, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, ha protagonizado diversas controversias a lo largo de los años. Entre ellas destacan sus enfrentamientos públicos con sus exparejas, Deyvis Orosco, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, así como una polémica por un presunto caso de maltrato animal. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer peruana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que el padre de su segunda hija la denunciara por presunto maltrato infantil. La detención de la exchica reality ha generado preocupación entre sus seguidores y familiares, mientras que su madre, Dora Pilares, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en medio de la situación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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