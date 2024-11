Recientemente, Deyvis Orosco fue abordado por un reportero en el aeropuerto Jorge Chávez y fue consultado por el conflicto que mantiene con su primo Bill, a quien prohibió cantar los temas de su padre Johnny Orosco y utilizar el apellido familiar para su orquesta. Si bien el artista evitó profundizar en el tema, la situación no pasó desapercibida para Andrea San Martín, expareja del cantante, quien decidió emitir un comentario al respecto en sus redes sociales, arremetiendo contra el artista. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ANDREA SAN MARTÍN ANTE LAS DECLARACIONES DE DEYVIS OROSCO?

Consultado por un reportero de “Amor y Fuego” por la polémica situación que afronta contra su primo Bill, Deyvis Orosco decidió no ahondar mucho en el tema y simplemente atinó a responder que está acostumbrado a que hablen de él y que prefiere que el público saque sus propias conclusiones.

Ante sus declaraciones, Andrea San Martín utilizó sus historias de Instagram para arremeter contra el artista por su silencio. “‘Acostumbrado a que hablen de mí’, dijo el que hizo una novela jugando con sus personajes. Tu novela terminó, pero la mía recién comienza… ‘los capítulos perdidos de tu nombre y el mío’ basado en hechos reales y con personajes reales”, se leía en el mensaje desafiante de la modelo.

Posteriormente, la influencer sugirió que el cantante no respondería si se le cuestionaba sobre un asunto específico. “Seguirás sin poder refutar ni una sola palabra de lo que yo y más personas salgan a decir. (...) Sabía que no ibas a responder NADA, tanto como sé lo mudo que te quedarías si te preguntan por D… tú y yo nos entendemos, ¿no? Así que la próxima que te pregunten por mi, piénsalo dos veces porque yo a ti no te tengo miedo”, sentenció la ex chica reality.

Considerando que, en medio de esta guerra mediática, Andrea San Martín compartió un vídeo de ella al lado de la exbailarina Dania Galarreta, quien supuestamente tuvo un romance clandestino con Deyvis Orosco, la modelo dejó entrever que su mensaje de Instagram podría estar relacionado a dicha mujer.

¿QUÉ ACCIONES LEGALES TOMÓ DEYVIS OROSCO CONTRA SU PRIMO BILL?

En primer lugar, Deyvis Orosco le envió a su primo Bill una carta notarial donde le exigía que dejara de interpretar o difundir los temas de su padre, argumentando que él posee los derechos de autor. A través de la misiva, le hizo saber a su familiar que el incumplimiento de los requerimientos solicitados podría tener graves consecuencias legales, como la posibilidad de enfrentar una pena privativa de libertad.

Posteriormente, con el objetivo de evitar confusiones en el mercado y proteger su imagen, Deyvis Orosco presentó una objeción al registro de la marca “Bill Orosco y los Reyes de la Calidad”, solicitando a Indecopi que rechace la solicitud de su primo, presentado en julio de este 2024. En su pedido, el esposo de Casandra Sánchez acusó a su primo de actuar de manera deshonesta y desleal al solicitar el registro de una marca similar a la suya, que es “Deyvis Orosco con Cariño”. El artista considera que al aprovecharse del apellido familiar, genera confusión entre el público.

¿QUÉ DIJO ANDREA SAN MARTÍN SOBRE LAS ACCIONES DE DEYVIS CONTRA SU PRIMO?

Cuando se dio a conocer la carta notarial que Deyvis Orosco le envió a su primo, Andrea San Martín señaló que las acciones del hijo de Johnny representaban un obstáculo injusto en el camino de su primo hacia el éxito musical.

“Imagínate prohibirle de puño y letra que no cante algunos temas; es truncarle la carrera al chico que es su familia”, comentó la influencer.