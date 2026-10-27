Andrea San Martín, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, ha protagonizado diversas controversias a lo largo de los años. Entre ellas destacan sus enfrentamientos públicos con sus exparejas, Deyvis Orosco, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, así como una polémica por un presunto caso de maltrato animal. Sin embargo, en los últimos días, la influencer peruana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que el padre de su segunda hija la denunciara por presunto maltrato infantil. Así, amparándose en la tenencia de la menor, la modelo salió en su búsqueda para reencontrarse con ella. Sin embargo, al parecer, el piloto de avión se habría negado a permitir el encuentro, lo que habría desencadenado una nueva confrontación entre ambos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REVELÓ ANDREA SAN MARTÍN SOBRE LA TENENCIA DE SU SEGUNDA HIJA EN MEDIO DEL CONFLICTO CON JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ?

Luego de recuperar su libertad tras permanecer cerca de 40 horas en la comisaría de Miraflores, Andrea San Martín fue en busca de su segunda hija para reencontrarse con ella en la casa de Juan Víctor Sánchez. Sin embargo, el encuentro no se habría concretado como esperaba, pese a que, según las declaraciones de la influencer a ‘Amor y fuego’, el piloto de avión debía entregarle a la menor la semana pasada. Inclusive, afirmó que no existe ninguna restricción que le impida estar con ella y sostuvo que el padre de su hija ha incumplido el acuerdo de conciliación.

“Lo que me interesa es solamente nuestra hija y cómo podemos manejar las cosas. Voy a seguir en mi ruta de manejar las cosas lo mejor posible. No creas que es fácil, pero me corresponde. Y así como me ven, me van a seguir viendo hoy, mañana, en tres, en cinco, en diez años. Yo soy la madre de mis dos hijas y tengo que hacer las cosas bien. Tengo que tomar aire y es lo que nos toca a todas las mamás en la vida”, expresó San Martín desde los exteriores de la casa de Sánchez.

¿CÓMO REACCIONÓ TILSA LOZANO TRAS ESCUCHAR LOS AUDIOS DEL PRESUNTO MALTRATO DE LA HIJA DE ANDREA SAN MARTÍN?

En la reciente edición de podcast ‘Tres al Hilo’, Tilsa Lozano se pronunció sobre la situación de Andrea San Martín, quien fue denunciada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por presunto maltrato físico y psicológico contra su hija. En un primer momento, la presentadora de televisión expresó su desacuerdo con los constantes enfrentamientos de la creadora de contenido con sus exparejas, varios de los cuales han llegado a instancias judiciales. Según señaló, esta situación no sería saludable para las menores, dejando entrever que San Martín también tendría responsabilidad en estos conflictos.

“Siempre está metida en ciertos tipos de conflictos con los padres de sus hijas. Acuérdense que su hija mayor, que es con el ‘Hombre Roca’ Sebastián Lizarzaburu. Durante muchísimos años llevaron temas legales, una relación totalmente conflictiva. Tú puedes tener mala suerte, puedes haber elegido mal, pero no puede ser que siempre tengas problemas con los padres de tus hijos, pero no puede ser que siempre estés involucrada en temas legales, en denuncias. Ya cuando el río suena es porque piedras traes”, dijo al inicio.

Así, mientras escuchaba un audio de años atrás en el que presuntamente se registraba una agresión contra la menor, Lozano rompió en llanto y cuestionó la demora de las autoridades en actuar frente al caso. Inclusive, consideró que la niña debería permanecer alejada de su madre para evitar que se repitan estos hechos y sostuvo que el material sería contundente para solicitar medidas de protección. “De verdad me mata este tema. ¿Han escuchado cómo le habla a la criatura? ¿Cómo le grita? Se escucha a la niñita de fondo, acongojada, gritando", sostuvo, visiblemente afectada.

“¿Y cuántos años tenía esa criatura en ese momento? ¿Hace cuántos años esas criaturas están pasando por esta situación? ¿Y realmente no hacen nada? Más allá de que esta denuncia sea real o no, estamos escuchando un audio donde se ve a una criatura llorando, donde la mamá la está maltratando... ¿Por qué después de este audio las autoridades permiten que esa niña siga bajo el cuidado de esa mujer? Ojo: yo también gritoneo a mis hijos, yo también los corrijo, pero esa niña está aterrada, está asustada. Eso no es una corrección; eso es un maltrato. ¡Esa niña está aterrada!”, agregó.

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