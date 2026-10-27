Por Redacción EC

Andrea San Martín, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, ha protagonizado diversas controversias a lo largo de los años. Entre ellas destacan sus enfrentamientos públicos con sus exparejas, Deyvis Orosco, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez, así como una polémica por un presunto caso de maltrato animal. Sin embargo, en los últimos días, la influencer peruana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que el padre de su segunda hija la denunciara por presunto maltrato infantil. Así, amparándose en la tenencia de la menor, la modelo salió en su búsqueda para reencontrarse con ella. Sin embargo, al parecer, el piloto de avión se habría negado a permitir el encuentro, lo que habría desencadenado una nueva confrontación entre ambos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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