Andrea San Martín atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La influencer y empresaria utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el accidente de la avioneta turística ocurrido en Nasca, una tragedia que cobró la vida de 13 personas. En su mensaje reveló que una de las víctimas era Irenka del Carpio, copiloto de la aeronave y una amiga con quien compartió gran parte de su infancia en la Villa FAP de Talara. La noticia generó una ola de mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas del medio.

El emotivo mensaje de Andrea San Martín

A través de una historia de Instagram, Andrea contó que recibió la noticia mientras se encontraba reunida con otra amiga de Talara. Visiblemente afectada, recordó el estrecho vínculo que mantenía con Irenka y con su familia, a quienes considera parte de su entorno más cercano desde la niñez. Además, pidió a sus seguidores unirse en oración por el eterno descanso de su amiga y por la fortaleza de sus seres queridos en este difícil momento.

La exconductora también reveló que había conversado con Irenka apenas unas semanas antes del accidente. Según relató, ambas mantenían contacto frecuente, especialmente por actividades vinculadas a la catequesis de su hija Maia, ya que la madre de la copiloto colaboraba activamente con la iglesia y ella también participaba como catequista. “Mi corazón está destrozado”, expresó Andrea al recordar la última conversación que sostuvo con su amiga.

¿Qué ocurrió en el accidente de la avioneta en Nasca?

El siniestro ocurrió el 1 de agosto, cuando una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca se precipitó a tierra poco después de iniciar su recorrido. El accidente dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros y los dos tripulantes peruanos, sin que se registraran sobrevivientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del hecho.

El accidente ocurrió cerca del aeródromo María Reiche, en la provincia de Nasca, región Ica. La Dirección General de Aeronáutica Civil asumió las investigaciones técnicas, mientras que diversas instituciones expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas. El caso también reavivó el debate sobre la seguridad de los vuelos turísticos que sobrevuelan las famosas Líneas de Nasca.

Una despedida que conmovió a miles

Tras hacerse público su mensaje, Andrea San Martín recibió numerosas muestras de solidaridad en redes sociales. Amigos, seguidores y figuras del espectáculo le enviaron palabras de aliento ante la pérdida de una persona tan cercana. La publicación fue compartida ampliamente y reflejó el impacto emocional que dejó la tragedia, no solo entre los familiares de las víctimas, sino también en quienes compartieron parte de sus vidas con ellas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, el país permanece consternado por una tragedia que enluta tanto al sector turístico como a varias familias peruanas y extranjeras. En medio del dolor, el mensaje de Andrea San Martín recordó que detrás de cada víctima existían historias, amistades y vínculos que hoy permanecen marcados por una pérdida irreparable.

La última conversación con su amiga y el rol de la iglesia

Otro punto que Andrea compartió, y que ha conmovido a sus seguidores, fue la última conversación que tuvo con su amiga semanas antes del accidente. La joven le recordaba constantemente las actividades de catequesis de su hija Maia, debido a que tanto su madre como ella estaban vinculadas con la iglesia y el trabajo pastoral. “Es difícil creer que hablamos hace unas semanas. Ella siempre me recordaba los eventos de catequesis de Maia porque su mamá colabora en la iglesia y ella también fue catequista”, relató, resaltando el compromiso espiritual de su amiga y el vacío que deja su partida.

Al mencionar estos detalles, Andrea no solo habla de la pérdida de una amiga, sino de la ausencia de alguien que ejercía un rol activo en su comunidad, guiando procesos formativos para niñas y niños desde la fe. Este enfoque ha provocado que muchos usuarios en redes se sumen a su pedido de oración y expresan mensajes de apoyo, tanto para ella como para los familiares de Irenka.

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