El aclamado actor británico-estadounidense Andrew Garfield, recordado globalmente por su papel como Peter Parker en Spider-Man, regresa a la gran pantalla con una propuesta totalmente renovada. Se trata de “El Árbol Mágico”, una superproducción familiar inspirada en la emblemática obra literaria de la escritora británica Enid Blyton.

La película llega a las salas de cine en Perú este 1 de octubre, prometiendo convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año para disfrutar en familia.

Un elenco de primer nivel: Andrew Garfield y Claire Foy juntos en pantalla

En “El Árbol Mágico”, Andrew Garfield asume un rol protagónico que marca su primera incursión en una gran aventura de fantasía familiar. Sin embargo, no estará solo en este viaje fantástico:

Claire Foy: La galardonada actriz británica, famosa mundialmente por su impecable interpretación de la reina Isabel II en la serie The Crown , coprotagoniza este relato de magia y emociones.

La galardonada actriz británica, famosa mundialmente por su impecable interpretación de la reina Isabel II en la serie , coprotagoniza este relato de magia y emociones. Nonso Anozie: El carismático actor de producciones de gran impacto como Sweet Tooth y Cinderella , aporta fuerza e ingenio al reparto.

El carismático actor de producciones de gran impacto como y , aporta fuerza e ingenio al reparto. Ben Gregor en la dirección: Encargado de trasladar la magia de las páginas al lenguaje audiovisual con un ritmo dinámico y visualmente deslumbrante.

Basada en la legendaria obra de Enid Blyton

La historia se sumerge en el universo creativo de Enid Blyton, una de las autoras de literatura infantil y juvenil más influyentes y leídas de la historia británica. A lo largo de las décadas, los libros de Blyton han cautivado a múltiples generaciones con sus mundos repletos de misterio, amistad y descubrimiento.

Con “El Árbol Mágico”, esta rica tradición literaria cobra nueva vida cinematográfica, conectando la nostalgia de los adultos con la desbordante imaginación de las nuevas generaciones.

La versatilidad de Andrew Garfield: De Spider-Man a la fantasía familiar

Andrew Garfield ha consolidado una de las carreras más versátiles de Hollywood. Tras dejar una huella imborrable en la cultura pop como Spider-Man, el actor ha transitado con éxito entre el drama, las biografías y el cine independiente en títulos como:

Hacksaw Ridge (Hasta el último hombre)

(Hasta el último hombre) Tick, Tick... Boom!

We Live in Time

Con “El Árbol Mágico”, Garfield demuestra nuevamente su capacidad de adaptación, liderando una propuesta cargada de humor, calidez y sentido del asombro.

¿Cuándo se estrena “El Árbol Mágico” en los cines de Perú?

La cita para descubrir este universo lleno de encanto y sorpresas está marcada en el calendario. “El Árbol Mágico” se estrenará en los cines de todo el Perú el jueves 1 de octubre, posicionándose como la opción ideal en cartelera para compartir entre grandes y chicos.