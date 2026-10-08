Andrew Garfield y Claire Foy lideran la adaptación cinematográfica del clásico de Enid Blyton. Descubre todos los detalles de este esperado estreno familiar en el Perú. (Foto: Diamond Films)
Andrew Garfield y Claire Foy lideran la adaptación cinematográfica del clásico de Enid Blyton. Descubre todos los detalles de este esperado estreno familiar en el Perú. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

El aclamado actor británico-estadounidense Andrew Garfield, recordado globalmente por su papel como Peter Parker en Spider-Man, regresa a la gran pantalla con una propuesta totalmente renovada. Se trata de “El Árbol Mágico”, una superproducción familiar inspirada en la emblemática obra literaria de la escritora británica Enid Blyton.

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