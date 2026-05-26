Es bien sabido que, la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona estuvo marcada por una mediática historia sentimental, en la que compartieron convivencia y tuvieron un hijo en común. A pesar de que su historia de amor terminó en medio de controversias y una supuesta infidelidad, ambos mantuvieron su vínculo como padres y, con el paso del tiempo, lograron recuperar una relación estable y cordial que sigue captando la atención de la farándula peruana. De hecho, ambas personalidades anunciaron que contraerán matrimonio civil en los próximos días, generando múltiples comentarios entre los seguidores en las redes sociales. Así, en medio de este acontecimiento, la primera esposa del cumbiambero, Tania Ríos, reapareció y expresó sus sentimientos hacia él, lo cual lo describió como su primer amor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO TANIA RÍOS SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ PREVIO A SU MATRIMONIO CON KARLA TARAZONA?

Este martes 2 de junio, Christian Domínguez y Karla Tarazona anunciaron que contraerán matrimonio civil, luego de diversas polémicas y controversias a lo largo de estos años. Sin embargo, hace algunas semanas, Tania Ríos reapareció en el pódcast ‘Showpe’ para recordar la relación que mantuvo hace años con el cumbiambero, a quien consideró su primer amor y una persona muy importante en su vida. Asimismo, la exesposa del integrante de la Gran Orquesta Internacional recordó los emotivos momentos que vivió junto a él, dejando entrever que aún le guarda un cariño especial.

@showpeoficial_ ¡Lo que faltaba! Exesposa de Christian Domínguez, Tania Ríos rompe su silencio con Show.pe y cuenta que se casó con cantante siendo menor de edad. #wachiman ##esnoticia #FarándulaPeruana #noticiasperu #TvPeruana #Espectaculos ♬ sonido original - Showpe

“Lo quise mucho, me enamoré, fue mi primer amor, mi primer todo, mi primera ilusión, mi primer beso. Lo quiero mucho a Christian, es muy importante en mi vida, siempre lo será, el hombre de mi vida. Él mismo me dijo: ‘si tú nunca me hubieras dejado, yo nunca te hubiera dejado’. Tiene un corazón tan bonito que de la misma forma que le habla a su mamá, le habla a mi mamá, a tu mamá, a todas las madres del mundo; con el mismo amor que abraza a un niño, abraza a los de él. Él nunca me hizo nada malo”, dijo Tania, quien reside en el extranjero.

¿QUÉ DIJO LEONARD LEÓN SOBRE LA BODA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

El cantante fue abordado por las cámaras del programa ‘Q, Bochinche’, donde le consultaron directamente sobre el próximo matrimonio civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Lejos de mostrarse incómodo o afectado, Leonard León dejó en claro que la noticia no representa algo importante para él. “No, eso no, no me tiene sin importancia”, respondió con frialdad.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando el reportero le preguntó si le daba su bendición a la pareja. El artista reaccionó con ironía y soltó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. “¿Seré cura o me has visto cara de cura?”, comentó entre risas frente a las cámaras.