Por Redacción EC

Es bien sabido que, la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona estuvo marcada por una mediática historia sentimental, en la que compartieron convivencia y tuvieron un hijo en común. A pesar de que su historia de amor terminó en medio de controversias y una supuesta infidelidad, ambos mantuvieron su vínculo como padres y, con el paso del tiempo, lograron recuperar una relación estable y cordial que sigue captando la atención de la farándula peruana. De hecho, ambas personalidades anunciaron que contraerán matrimonio civil en los próximos días, generando múltiples comentarios entre los seguidores en las redes sociales. Así, en medio de este acontecimiento, la primera esposa del cumbiambero, Tania Ríos, reapareció y expresó sus sentimientos hacia él, lo cual lo describió como su primer amor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.