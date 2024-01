Christian Domínguez ha vuelto a estar en el centro de la polémica. El cantante peruano fue protagonista de un nuevo ‘ampay’ difundido el último lunes 31 de enero, por medio de Magaly TV: La Firme, y ha vuelto a dar que hablar en redes sociales. Recordemos que él mantenía una relación amorosa de más de cuatro años con Pamela Franco, además de ser padres de una hija. A este polémico tema se refirió Francisco ‘Paco’ Bazán, conductor de televisión y ex futbolista.

Así arremetió Paco Bazán contra Christian Domínguez tras infidelidad a Pamela Franco

“Uno decide ser fiel o ser infiel. A los casados infieles: ¿por qué tienes que asesinar a tu esposa, destrozar a tu esposa? Sinvergüenza, romperle el corazón de manera anticipada. Caminen por el camino correcto, no sean infieles, ustedes están disfrutando el momento. Es el acto más asqueroso, es la deslealtad en toda su expresión”, comentó Bazán sobre las imágenes en donde se ve a Domínguez en una comprometedora situación.

‘Paco’ también se refirió a Mary Moncada, la mujer con la que Christian habría sido infiel a Franco. “Hay que tener en la vida un poquito de vergüenza, un poquito de respeto porque hay una mujer que está sufriendo, que la está pasando mal en estos momentos (…) No tiene empatía con otra persona (…) Creo que sí debería tener un poquito más de respeto con una persona que la está pasando mal”.

Respecto a lo sucedido, Magaly señaló lo siguiente sobre el accionar del famoso cantante de cumbia, quien es reincidente en este tipo de sucesos en el ámbito de la farándula peruana. “Él con sus viejas mañas no han cambiado”.

Christian Domínguez confiesa por qué “salía con varias chicas”

En septiembre del año pasado, Christian Domínguez dio una entrevista a Verónica Linares en su programa ‘La Linares’ que se transmite a través de YouTube, en donde no dudo en hablar sobre sus relaciones amorosas que tuvo en el pasado. Asimismo, el cantante cumbiambero reveló que no se considera mujeriego y que ha salido con varias mujeres porque no sabe decir ‘no’.

“Mucha gente piensa que soy mujeriego, pero yo me ‘encamoto’. No sabía decir ‘no’ porque me ganaba otros sentimientos. Ahora, es mejor decir ‘se acabó’ y te evitas muchos problemas. No todas mis relaciones han sido por infidelidad, solo tuve dos. No he tenido muchas relaciones, tuve seis relaciones en toda mi vida, la cuales fueron públicas”, dijo Domínguez en ‘La Linares’.

Por último, el artista peruano sostuvo que se encontraba en la mejor etapa y esta vez quería disfrutar de su relación con Pamela Franco y su pequeña hija. “Yo no quiero que mi hija menor, por esos arrebatos que he tenido antes, no esté cerca (...) A veces, en mi inmadurez, dije ‘no hay forma, eso no puede cambiar’, no quiero que me pase eso otra vez”, sentenció Christian Domínguez.

Dónde ver Magaly TV: La Firme

Para ver Magaly TV: La Firme puede seguir la transmisión de ATV en vivo y en directo a través de la señal abierta o por televisión por cable desde 21:45 horas.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.