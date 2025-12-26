Jefferson Farfán mostró una faceta distinta en la última Navidad al compartir cómo vivió la Nochebuena lejos de la imagen familiar que solía repetir cada año. A través de sus redes sociales, el exfutbolista dejó ver una celebración íntima, marcada por la ausencia de sus cuatro hijos y la compañía de su pareja, Xiomy Kanashiro.

Las imágenes difundidas no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, tanto por las ausencias como por los detalles simbólicos que acompañaron la velada. Mientras sus hijos celebraban la fecha en distintos entornos familiares, Farfán optó por una noche reservada, aunque cargada de mensajes y gestos significativos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO PASÓ JEFFERSON FARFÁN LA NOCHEBUENA ESTE AÑO?

En las fotografías que difundió en sus redes sociales, el exjugador de la selección peruana apareció acompañado de su pareja, Xiomy Kanashiro, y de su mascota, apostando por una celebración sin grandes reuniones ni escenas multitudinarias. Ambos lucieron atuendos relajados, pero manteniendo un estilo cuidado que reflejó cercanía y complicidad.

Lejos de mostrarse distante, Farfán aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a sus seguidores. En una de sus publicaciones escribió: “Te deseo una feliz Navidad, llena de luz y alegría para tu hogar”, una frase que acompañó las imágenes de su velada. La ausencia de sus hijos en estas postales marcó una diferencia con años anteriores, cuando era habitual verlo rodeado de los cuatro menores durante la medianoche.

Jefferson Farfán celebró la Navidad junto a su pareja Xiomy Kanashiro. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ SUS HIJOS NO APARECIERON EN LAS FOTOS NAVIDEÑAS?

Según lo que se pudo conocer, los menores habrían pasado la medianoche junto a sus respectivas madres, una dinámica que, aunque diferente a la habitual, no implicaría un quiebre en el vínculo familiar.

A pesar de no mostrarlos directamente, el exdelantero tuvo un gesto que no pasó inadvertido. En una de las fotografías se pudo ver el árbol de Navidad decorado con adornos personalizados que llevaban los nombres de sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Este detalle fue interpretado por muchos como una forma de reafirmar que siguen siendo parte central de su vida.

¿CÓMO CELEBRARON LA NAVIDAD LOS HIJOS DE FARFÁN?

Mientras el exfutbolista vivía una Nochebuena más reservada, sus hijos celebraron la Navidad en distintos entornos familiares. Melissa Klug, madre de algunos de ellos, compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a cinco de sus seis hijos. La ausencia de Samahara Lobatón fue uno de los detalles que llamó la atención en la postal. Acompañando la foto, Klug escribió: “Feliz Navidad para todos ustedes. Que Dios los bendiga, los cubra con su amor y llene sus hogares de paz, salud y esperanza”, además de dedicar un mensaje cargado de emotividad sobre la familia y los recuerdos.

En tanto, la menor Luana, hija de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, pasó la Nochebuena junto a su madre. Aunque Ramírez no publicó un mensaje navideño como tal, sí compartió una historia en la que se ve a la pequeña disfrutando de la noche con chispitas mariposas.

Por su parte, Maialén, la hija mayor de Farfán junto a Mercedes Carrasco, optó por una celebración distinta, ya que compartió imágenes desde la misa de gallo, donde esperó la llegada de la medianoche acompañada de su familia materna, según informa Infobae.