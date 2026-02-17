Por Redacción EC

En los últimos días, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han vuelto a acaparar los principales medios de espectáculos del país, y no precisamente por una nueva polémica. En esta oportunidad, ambos celebraron por todo lo alto su primer aniversario como pareja, derrochando amor y complicidad a través de las imágenes publicadas en las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la prensa nacional y los seguidores fue el ostentoso regalo de una reconocida marca que la popular ‘Foquita’ le dio a la bailarina en medio también de las celebraciones por el Día de San Valentín. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Así celebró Xiomy Kanashiro su primer aniversario con Jefferson Farfán en Colombia: ¿qué le regaló la ‘Foquita’?
Farándula

Así celebró Xiomy Kanashiro su primer aniversario con Jefferson Farfán en Colombia: ¿qué le regaló la ‘Foquita’?

¡Sorpresa en la televisión peruana! Novia de Miguel Trauco se estrena como actriz en ‘Eres mi bien’ y revela cómo se sintió
Farándula

¡Sorpresa en la televisión peruana! Novia de Miguel Trauco se estrena como actriz en ‘Eres mi bien’ y revela cómo se sintió

¡Vuelve el amor! Melissa Klug se rinde ante Jesús Barco tras reconciliación: “Te amo más de...”
Farándula

¡Vuelve el amor! Melissa Klug se rinde ante Jesús Barco tras reconciliación: “Te amo más de...”

“OSHI NO KO” Temporada 3, Capítulo 6: Hora de estreno confirmado
Farándula

“OSHI NO KO” Temporada 3, Capítulo 6: Hora de estreno confirmado