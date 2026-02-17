Así celebró Xiomy Kanashiro su primer aniversario con Jefferson Farfán en Colombia: ¿qué le regaló la ‘Foquita’?

En los últimos días, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han vuelto a acaparar los principales medios de espectáculos del país, y no precisamente por una nueva polémica. En esta oportunidad, ambos celebraron por todo lo alto su primer aniversario como pareja, derrochando amor y complicidad a través de las imágenes publicadas en las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la prensa nacional y los seguidores fue el ostentoso regalo de una reconocida marca que la popular ‘Foquita’ le dio a la bailarina en medio también de las celebraciones por el Día de San Valentín. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGALO LE DIO JEFFERSON FARFÁN A XIOMY KANASHIRO POR SU ANIVERSARIO?

A través de sus redes sociales oficiales, Xiomy Kanashiro mostró el lujoso regalo que le dio Jefferson Farfán con motivo a su primer aniversario como novios. Desde Cartagena, Colombia, la pareja no ha dejado de compartir los detalles y gestos que se dedican mutuamente, en los que destaca el amor y la complicidad que los une. Es así que, la bailarina no dudó en presumir uno de sus mejores presentes con sus seguidores: un reloj de la reconocida marca Cartier. En el clip se le ve muy emocionada sosteniendo el obsequio, así como compartiendo momentos agradables junto al exfutbolista en las playas caribeñas.

Asimismo, en otro video, la ‘Chinita’ le dedicó un tierno mensaje al ‘10 de la calle’, agradeciéndole por todos estos meses de amor. “Feliz año mi Morchi. Quiero agradecerte por este año juntos lleno de amor y risas. No tienes idea del amor tan bonito que siento hacia ti, sigamos siendo felices. Gracias por ser mi San Valentín. Te amo”, publicó. Por su parte, el exseleccionado nacional también escribió una emotiva publicación acompañada de una serie de imágenes: “Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín mi China. Te amo”.

JEFFERSON FARFÁN APOYA A XIOMY KANASHIRO A VENDER ROPA EN TIKTOK

El pasado 28 de enero, Xiomy Kanashiro inició la venta de prendas de su emprendimiento, llamado “Kanomy Store”, a través de sus redes sociales. Sin embargo, varios no esperaron que durante una transmisión en vivo en TikTok aparezca Jefferson Farfán mostrando y ofreciendo la variedad de prendas para mujeres. Con su característica picardía, el exfutbolista enseñaba cada detalle de las faldas con short junto a su novia, como una prueba de amor verdadero. De hecho, se mostró sorprendido por el número de personas conectadas al directo, que superó los más de 13 mil.

“Esta faldita viene con shortcito es talla S... hay S y M en ambos”, dijo el también empresario en la transmisión. Por su parte, los seguidores no dudaron en comentar la emisión en vivo del emprendimiento de Xiomy, resaltando el apoyo que se muestran mutuamente. “Es raro ver a un multimillonario haciendo eso: de viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra”, “Confirmo, está enamorado”, “Qué lindos, qué ternura”, “El 10 de las ventas”, “Esto habla muy bien de ella: su independencia económica y sus ganas de salir adelante” y “Se le ve recontra enamorado, apoyando en todo para que prospere”, escribieron.