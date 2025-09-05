Las buenas amistades perduran en el tiempo, y muchas veces trasciende diversos planos, siendo en este caso puntual el futbolístico aquel que hoy más llama la atención sobre territorio peruano tras regalo de Jefferson Farfán a Guillermo Guizasola. Desde “Enfocados”, cada domingo representa un mate de risa, y es que la sinergia lograda por ambos exjugadores de Alianza Lima, ha logrado enganchar a ese internauta que a través de redes sociales, ahora se sorprende viendo el Ferrari de lujo obsequiado al popular ‘Cucurucho’ de parte de su entrañable ‘Foquita’.

ASÍ ES EL FERRARI DE LUJO QUE JEFFERSON FARFÁN LE REGALÓ A ‘CUCURUCHO’ GUIZASOLA

Cada fin de semana, ellos se juntan para hacer reír a sus invitados y a aquellos internautas que los siguen mediante “Enfocados”, el podcast que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, los grandes amigos cuya relación ahora llama la atención por un regalo de cumpleaños muy ostentoso y particular.

En esta oportunidad, el Ferrari F8 Tributo es el auto deportivo que capta la atención de diversos medios de prensa, siendo el obsequio que la ‘Foquita’ decidió brindarle a ‘Cucurucho’ para conmemorar dicho onomástico número 41.

“Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”, escribió y compartió Roberto Guizasola mediante historias publicadas en Instagram, e ingresando a ese llamativo coche de color rojo que cuesta aproximadamente 317 mil 900 euros, es decir, más del millón de soles peruanos.

Agradecido por el detalle cumpleañero, el popular ‘Cucurucho’ de “Enfocados”, y muy fiel a su estilo, decidió bromear con el regalo expresando que con el Ferrari F8 Tributo, ahora llegaría a “todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World”.

Cabe resaltar, que sumado al ostentoso obsequio, Jefferson Farfán realizó emotiva publicación haciendo uso de sus redes sociales, dedicándole así palabras de afecto con esa buena onda que los une y caracteriza.

ESTE FUE EL EMOTIVO MENSAJE DE CUMPLEAÑOS QUE JEFFERSON FARFÁN LE DEDICÓ A ROBERTO GUIZASOLA TRAS REGALARLE EL LUJOSO FERRARI

“Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad”, le expresa inicialmente Jefferson Farfán a Roberto Guizasola como saludo de cumpleaños, revelando que si bien lo ama y odia al mismo tiempo “por todas tus locuras”, “... eres mi verdadero galáctico”.

Deseándole que “... nunca te falte salud, alegrías y bendiciones”, la popular ‘Foquita’ aprovecha la ocasión festiva para decirle mediante redes sociales, y acompañado de varias fotografías juntos, que “siempre voy a estar contigo” porque “somos el dúo perfecto”, y su ‘causa’ de toda la vida.

ASÍ ES EL ‘BÚNKER’ DONDE JEFFERSON FARFÁN Y ROBERTO GUIZASOLA GRABAN “ENFOCADOS”

De un momento a otro, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola se convirtieron en verdaderas celebridades de Internet, y la dupla perfecta para muchos, siendo hoy “Enfocados” el podcast mediante el cual le sacan más de una carcajada a sus seguidores, y han convertido el ’búnker’ de grabación en su verdadero fortín de las transmisiones online.

En esta oportunidad, la ‘Foquita’ junto a ‘Cucurucho’ recibieron en la comodidad de su hogar a Maritere, la conductora de Reporte Semanal emitido por Latina, que los entrevistó también desde el espacio donde reciben a cada ‘galáctico’ que acepta la invitación para revelar anécdotas y más.

Las imágenes muestran a la periodista de hoy 60 años ingresando y descendiendo a la vez hacia un sótano oscuro que finalmente brinda único acceso al afamado ‘búnker’, la especie de estudio televisivo que cuenta con la escenografía adaptada para “Enfocados” gracias a un equipo de producción compuesto por camarógrafos, sonidistas y hasta community manager.

Entre piropos y confesiones, Reporte Semanal terminó evidenciando una amena conversación donde además Jefferson Farfán y Roberto Guizasola revelaron sus más grandes sueños con el podcast, y hasta se animaron a enlistar a cada uno de los futbolistas o exjugadores internacionales que les gustaría entrevistar vía YouTube.