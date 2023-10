Bien dicen que los sueños se convierten en realidad, y así lo vienen experimentando Alejandra Baigorria y Said Palao, la pareja ‘reality’ que acaba de estrenar un lujoso departamento donde empezarán a convivir luego de 2 años de relación sentimental. Con un “Open House” que contó con la presencia de amigos y familiares, ambos inauguraron oficialmente su nuevo nido de amor con ostentosos ambientes, y en medio de diversos comentarios realizados en torno a la compra del inmueble. Te mostramos y contamos cómo es por dentro el apartamento que habría costado cerca de 2 millones de soles.

¿CÓMO ES POR DENTRO EL EXCLUSIVO Y ESPECTACULAR DEPARTAMENTO DONDE VIVIRÁN ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO?

Tras vivir romances accidentados con Mario Hart y Guty Carrera, Alejandra Baigorria parece haber encontrado un amor sólido y bonito en compañía de Said Palao, y estar consolidándolo con la compra de un departamento que lamentablemente para ellos, viene generando críticas en redes sociales y medios del espectáculo.

La modernidad se refleja en cada ambiente del lujoso apartamento que la empresaria textil de 35 años adquirió y presentó oficialmente ante las cámaras del programa “Mande Quien Mande” que emite América TV, mostrando espacios elegantes, sofisticados y vanguardistas.

Por dentro, Alejandra Baigorria recorrió el nuevo nidito de amor que la cobijará junto a Said Palao en el distrito de Miraflores, luego de reconocer que la compra se realizó gracias a un préstamo bancario, y en las primeras imágenes se observa parte de la sala que cuenta con una chimenea de piedra de color negro, y un gran sillón de color blanco.

En el comedor principal, el “House Tour” de la ‘chica reality’ de “Esto Es Guerra”, empezó enseñando su mesa para 6 personas, mientras resulta inevitable notar la cantidad de espejos con iluminación led que decoran las paredes del departamento.

Asimismo, para la habitación, el lado íntimo del lujoso inmueble, compraron un enorme televisor de 85 pulgadas, resaltando además un espectacular booking clóset con una iluminación inteligente que se prende cada vez que Alejandra Baigorria pasa su mano.

Como parte de los elementos que componen el ostentoso y tecnológico inmueble que por si fuera poco cuenta con inteligencia artificial para encender las luces y activar las cortinas, la empresaria textil de 35 años mostró la zona de parrilla, el jacuzzi y piscina a la que podrían ingresar hasta 10 personas, y el sofisticado techo de su terraza que solo puede abrirse con ayuda de un clic en el dispositivo móvil activado.

¿ALEJANDRA BAIGORRIA COMPRÓ EL LUJOSO Y MODERNO DEPARTAMENTO DONDE VIVIRÁ CON SAID PALAO?

A raíz de la reciente compra hecha por Alejandra Baigorria y Said Palao, y pese a que ella había comentado que la adquisición fue realizada en conjunto, un trabajo de investigación ha revelado que la modelo sería la única dueña del inmueble.

Según un informe de “Magaly TV La Firme”, todas las consultas sobre movimientos bancarios encontrados bajo el nombre de la exitosa empresaria textil dan cuenta y confirman que ella fue quien solicitó un préstamo al banco por una exorbitante suma de dinero, exactamente S/1,887.368.

Los datos revelados detallan además que el dúplex de 200 metros cuadrados donde convivirán Alejandra Baigorria y Said Palao en Miraflores inicialmente, costó casi justamente el valor del crédito inmobiliario, es decir 2 millones de soles, y como aval figura su empresa ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra.

Cabe resaltar, que tras las críticas que viene recibiendo Said Palao por aparentemente no haber aportado para la transacción de la compra del departamento, la ‘chica reality’ lloró ante las cámaras de América TV diciendo que le duele que lo ataquen y que “el dinero no es lo más importante en la vida”.