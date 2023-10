‘El gran chef: famosos’, sin duda alguna, es un programa que en poco tiempo se ha convertido en uno de los favoritos de los peruanos al momento de prender su televisor. Y, debido al gran éxito que ha tenido, se espera con mucha expectativa lo que será una nueva temporada. En este contexto, Latina, canal por el que se transmite esta competencia culinaria, anunció, generando gran sorpresa entre los seguidores, a Mónica Zevallos como una de las nuevas competidoras. Aquí te contamos todos los detalles.

Así fue el anuncio de Mónica Zevallos como nueva participante de “El Gran Chef: Famosos 4″ de Latina

En la publicidad de la nueva temporada, se hace una presentación breve de quiénes serán los nuevos concursantes de “El Gran Chef: Famosos 4″. Una vez que estuvo a punto de finalizar la misma, la sorpresa fue absoluta, pues se hizo el anunció que Mónica Zevallos, conocida presentadora de televisión, de la cual no se sabía nada hace mucho tiempo, será una de las competidoras.

“Todo es posible, yo también sueño con cocinar y recuerden que los sueños se hacen realidad”, comentó Zevallos en lo que es una especie de avance de lo que sucederá en esta nueva edición del programa. Aquí también se confirmó la presencia de los siguientes personajes:

Fiorella Cayo

Gino Pesaressi

Flor Polo Campos

Renato Rossini

Christian Ysla

¿Cómo fue el comienzo de Mónica Zevallos en la televisión peruana?

Recordemos que Zevallos apareció en televisión por última vez 2014. En aquel año, ella era la responsable de conducir “Atrapa el millón”. Sin embargo, uno de sus momentos más importantes fue como conductora de “Vale la pena soñar”, un programa que buscaba hacer realidad los sueños de los peruanos y se emitió durante el 2002.

Sus inicios en la pantalla chica se dieron como narradora de noticias en “Esta mañana” en 1989. Luego, tras hacer un gran trabajo en el noticiero, se encargó de animar el programa “La familia del 7″. Después, también condujo, junto a Katia Crovetti y Rocky Belmonte, “Fantástico”, el cual se transmitía por Panamericana Televisión. Por lo tanto, el regreso de Zevallos seguramente provocará nostalgia y alegría entre quienes siguieron su carrera durante aquellos años.

“Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo. (En ‘Sueltos en casa’) había que hacer juegos, pero ya no era juegos entretenidos, sino que había que mostrar más cuerpo, más cosas, más escándalo y no me sentía cómoda”, comentó en su momento Zevallos, sobre su salida de la televisión, para La República.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de “El gran chef: famosos”?

La temporada 4 de “El gran chef: famosos”, muy esperada por sus espectadores, se lanzará en Latina Televisión el próximo lunes 9 de octubre. La competencia empezará a las 8:00 p.m. Hay mucha expectativa por saber quiénes serán los mejores en esta ocasión.

¿Quiénes son los participantes de la cuarta temporada?

Tilsa Lozano

Checho Ibarra

Renato Rossini

Ximena Hoyos

Saskia Bernaol

Mónica Zevallos

Gino Pesaressi

Renato Rossini Jr

Florcita Polo

Fiorella Cayo

Christian Ysla

