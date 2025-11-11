No cabe duda de que, a lo largo de estos años, Gisela Valcárcel se ha convertido en una de las artistas más representativas del Perú, debido a su gran trayectoria como presentadora de televisión, actriz y empresaria. Entre los principales programas que condujo se encuentran “Aló Gisela”, “El gran show”, “La gran estrella”, entre otras producciones. Sin embargo, su vida no ha sido ajena a las polémicas en la farándula peruana, lo que ha generado diversas opiniones entre el público. De hecho, recientemente, la popular ‘Señito’ protagonizó un tenso intercambio con un reportero de ‘Amor y Fuego’, luego de ser consultada sobre diversos temas profesionales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE EL TENSO MOMENTO ENTRE GISELA VALCÁRCEL Y UN REPORTERO DE ‘AMOR Y FUEGO’?

Este domingo 9 de noviembre, Gisela Valcárcel participó de la caminata solidaria “Dame esos 5K” y fue abordada por un reportero de ‘Amor y fuego’, quien aprovechó la ocasión para preguntarle sobre el futuro del programa ‘América Hoy’, del cual en las últimas semanas se ha especulado una posible cancelación, así como sobre sus presuntos conflictos con los directivos de América TV. Al parecer estos cuestionamientos ocasionaron que la popular conductora de televisión entre en un cruce de palabras con el periodista de Willax TV en plena avenida Arequipa, lanzando una frase que ocasionó polémica: “¿De dónde eres? Si te da vergüenza, dime de dónde eres”.

Tras ello, la ‘Señito’ accedió a declarar, visiblemente incómoda, a las preguntas del comunicador. En cuanto al futuro del magazine y su posible conflicto contra Fernando Muñiz, CEO de América TV, la rubia sostuvo que prefiere no declarar por el momento, a pesar de que tiene las cosas muy claras. “No sé, no sé, ni lo he pensado (...) hoy día no voy a responder a eso, pero prometo que en dos semanas hablamos y ya está. Tú crees que de las que no te respondí (preguntas), ¿te voy a responder esa?”, dijo Valcárcel. Estas sorpresivas declaraciones no pasó desapercibida para Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes cuestionaron la actitud mostrada por la presentadora.

¿CÓMO FUE EL PRIMER TRABAJO DE ETHEL POZO, HIJA DE GISELA VALCÁRCEL?

Hace unos meses, en conmemoración por el Día del Trabajo, en ‘América Hoy’, Ethel junto a sus compañeros en la conducción optaron por compartir con el público su primer trabajo. La presentadora de televisión mencionó que tuvo la oportunidad de laborar junto a Paty Bedoya desde los 8 años y como remuneración solo recibía 25 soles.

“Lo he contado varias veces, mi primera chamba fue el show de Paty Bedoya. Trabajé desde los 8 años hasta los 12, animando tiendas infantiles y bailando con todo el elenco los sábados y domingos (…). La animadora era Paty Bedoya, era una estrella, yo siempre salía de amarillo, me pagaban 25 soles”, contó al principio muy emocionada.

Asimismo, la empresaria peruana no dejó pasar la oportunidad para mencionar a su madre, Gisela Valcárcel, que fue quien la impulsó a trabajar y a ganarse el dinero con mucho sacrificio. De esta manera, Pozo sostuvo que con su primer sueldo pudo comprar un pollo a la brasa para compartir con su familia.

“Todos los viernes ensayábamos coreografía tras coreografía. Me encantaba y estuve cuatro años ahí. Era un grupo lindo (…). Mi mamá siempre me enseñó a trabajar, me dijo: ‘Anda, aprende a bailar, cantar, haciendo algo lindo para un niño’. ¿Saben qué hice con mi primera ganancia? Me compré un pollo a la brasa (risas)”, señaló en su programa.

