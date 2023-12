Así fue el cruce entre Mario Hart y Marisol en “Cuál es verdadero”

En las últimas semanas, Leslie Shaw ha venido criticando a Mario Hart debido a que no es referente del genero urbano en el país y tampoco tiene talento. Por ello, la cantante Marisol aprovechó los calificativos que recibe Hart para cuestionar sus habilidades musicales durante el programa “Cuál es el verdadero”.

¿CÓMO FUE LA POLÉMICA ENTRE MARISOL Y MARIO HART?

En la última edición de “Cuál es el verdadero” que se transmite por América TV, tuvieron como invitados a Magdyel Ugaz, Marisol y Mario Hart con el objetivo de llevarse el gran premio que entrega el programa. Precisamente, estos dos últimos artistas tuvieron un intercambio de palabras mientras se realizaba una dinámica, causando el asombro de los presentes.

La situación se ponía cada vez más tensa cuando la cantante de cumbia le pidió a Hart que demostrara su talento y cantara “su única canción” de su carrera musical. De esta manera, el integrante de “Mande quien mande” no se quedó callado y mencionó que la Faraona no tiene conocimiento de la música urbana. “Yo sé que de repente la música urbana no es la tuyo y no conozcas mucho de la música urbana”, sostuvo.

Al escuchar lo que dijo el cantante de reggaetón, Marisol decidió responderle: “Lo que pasa es que no sabe de música”. A lo que él contestó: “No le voy a contestar porque siempre respeto mis mayores”. Ante ello, la norteño no dejó pasar el momento para resaltar su trayectoria y logros en el ámbito musical frente en todos estos años. “Sí, es verdad, yo soy mayor que tú, pero caminar en mis zapatos no podrías, y lograr lo que yo he logrado, jamás”, sentenció.

¿QUÉ LE DIJO LESLIE SHAW A MARIO HART?

Hace algunos días, Leslie Shaw generó polémica al mencionar a Mario Hart durante una entrevista por medio de YouTube. La cantante subestimó al popular ‘Chato’ y aprovechó en negar que realizará una colaboración musical con él. “Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo” , expresó la ‘rubia’.

A pesar que los seguidores solicitaban en redes sociales que ambos cantes una vez más, ella descartó tajantemente tal posibilidad y sacó su propia canción ‘Tal para cual 2′, popular tema que la llevó a la popularidad en el mundo del reguetón.

“Te saqué de mi vida y todo es diferente, conocí tu pasado y ahora sé lo mal que se siente. Me arrepiento de nunca haber escuchado a la gente, fuiste el más evidente. Ahora me’ vuelto la mala, tas’ hablando de mí porque yo te he cortado las alas, tú viviendo una mentira y yo gozando en La Habana. Los billetes lloviendo, jangueo los fines de semana. Para, Gucci y Carolina, yo los dejo loquito si me pongo la faldita, la envidia los mata, pero yo sigo fina, yo soy la mala, la que no llega a tu esquina”, es parte de la letra de su nuevo sencillo ‘Tal para cual 2′.