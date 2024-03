Christian Cueva sigue siendo noticia fuera de las canchas de fútbol. En esta oportunidad, el popular ‘Aladino’ fue protagonista de unos videos en donde se le ve siendo parte de un retiro espiritual junto a su esposa Pamela López. Dicha imágenes, que han generado todo tipo de reacciones en redes sociales y han posicionado al jugador como tendencia, fueron transmitidas por el programa “Magaly TV: La Firme”. Aquí te contamos todos los detalles.

Así fue el emotivo abrazo que se dieron entre lágrimas Christian Cueva y Pamela López en un retiro espiritual

Son varios momentos del retiro espiritual en los que se ve a Cueva siendo parte. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando el futbolista y su esposa se encontraron en un escenario. Es entonces cuando el deportista la abraza entre lágrimas.

López corresponde con dicha muestra de cariño y juntos protagonizan una situación bastante emotiva para quienes estaban presente. Antes, durante y después de este gesto, Cueva se dirige a ella con un micrófono en la mano.

“Mi nombre es Christian Cueva, es un momento para mí muy lindo después de una tormenta tan grande que pasé en mi vida”, empieza diciendo el jugador.





Luego, ‘Cuevita’ decide invitar a su esposa a pasar al escenario. “Hoy más que nunca, mi fe en él es mucha más grande. Y, en esta oportunidad, la verdad, quiero invitar a mi esposa”.

Cómo reaccionaron las redes sociales al abrazo que se dieron entre lágrimas Christian Cueva y Pamela López

Como se esperaba, este video se volvió viral y provocó las opiniones de los cibernautas. “Bien Cueva, Dios siempre ayuda”, “Basta de palabras”, “Momento muy emotivo, esperemos que ahora sí puedas cambiar”, “Menos show Cueva”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué Pamela López no continuó los trámites de divorcio con Christian Cueva?

En el programa del 20 de febrero de 2024 de “Magaly TV La Firme”, Claudia Zumaeta, abogada de Pamela López, comentó que tenía programada una reunión con Pamela López en esta misma fecha para continuar discutiendo los detalles del proceso judicial de separación del futbolista.

“Yo le mando un mensaje. Le dije: ‘En vista que vas a venir al estudio hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos’”, comenta la abogada.

Sin embargo, la letrada se sorprendió cuando López dejó de responder sus comunicaciones y luego se enterara a través de las redes sociales que su clienta había decidido realizar un inesperado viaje a Europa.

“El mensaje (para pactar una reunión) fue dejado en visto. No hubo un gracias, un por el momento no voy a continuar con el proceso o voy a tomarme un espacio porque voy a viajar”, señaló la profesional.

Debido a que no hubo respuesta alguna de su cliente y vio su acción de viajar sin previo aviso, Zumaeta llegó a la conclusión que el trámite de divorcio ya no se desarrollaría.

“Tácitamente, ya lo está diciendo. Si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa delicadeza de decir por ahora no o muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?”, sostuvo la letrada.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.