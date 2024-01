El pasado 28 de diciembre de 2023, la escena artística peruana quedó impactada por la noticia del fallecimiento del cantante Pedro Suárez Vértiz, por lo que inmediatamente muchos lamentaron su partida, expresando su admiración y cariño por el cantautor.

En esta línea, una persona que claramente quedó afligida por su muerte fue la empresaria Cynthia Martínez, esposa del rockero, quien en su momento compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. “Fuiste. Eres y serás lo mejor que me ha dado este mundo y esta vida.Pedro y Cynthia. Cómo decías.Esposa mía. Cómo decías. Te amo esposo mío por siempre y para siempre”, escribió Martínez.

Ahora bien, casi un mes después de la partida del legendario rockero, Martínez aún tiene presente a su fallecido marido, pues en medio de su cumpleaños número 49, decidió festejar este hecho mediante un homenaje a su marido en sus redes sociales, donde recordaba con nostalgia los celebraciones que vivió junto a él. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿CUÁL FUE EL HOMENAJE QUE LE HIZO CYNTHIA MARTÍNEZ A PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ?

Utilizando su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió una imagen de su esposo y ella sonriendo, la cual estaba acompañada de una descripción que tenía una forma de carta dirigida a su difunta pareja.

“Hola, esposo mío. Ayer mi cumpleaños fue raro, sin ti”, empezó diciendo Martínez, quien mencionó haber pasado su cumpleaños junto a su familia y amigos, y que recibió muchos saludos por redes sociales a diferencia de otros años. “Muchos de ellos coincidían en lo mismo, que yo sea feliz porque es lo tú hubieras querido”, comentó sobre los mensajes que recibió.

Respecto a los festejos que realizó, Cynthia comentó que en la final de la noche se quedó sola con su familia y que hablaron horas sobre el rockero. “Solo se quedaron tu mamá, Nina, Maria Fe y Patricio, todos en la casa con mis hijos y yo. Con ellos, que son los más cercanos a ti, sentía que podíamos hablar de ti horas… y eso hicimos”, indicó.

En esta línea, precisó que su mejor regalo fue escuchar historias sobre Pedro. “Creo que ese fue mi mejor regalo hoy, escuchar historia tras historia de las cosas que hacías y cómo las hacías. Ver a mis hijos tan atentos y reírse tanto no tiene precio. Hablamos de tu miedo a los aviones, de cuando cocinabas para los amigos, de cuando fastidiabas con bromas pesadas, de tus manías con la limpieza… “, comentó. “Lo más divertido de todo es que Patricio (hermano de Pedro) contaba las historias y las actuaba imitándote al mismo tiempo”, agregó.

Debido a cómo se desarrolló su cumpleaños, Cynthia expresó que descubrió una nueva pasión compartida, que es recordar de manera alegre a Pedro Suárez-Vértiz con las personas más cercanas a él, pues considera que eso le llena de amor y de orgullo. “Qué rico es que este mini grupo disfrute lo mismo, todos queríamos celebrarte, recordarte y festejarte, estoy segura de que lo volveremos a hacer y muy pronto”, señaló.

Finalmente, culminó su publicación expresando lo mucho que ama a su esposo y de sentirse agradecida por haberlo tenido en su vida. “Te amo esposo, el mejor regalo que me ha dado esta vida es que me hayas amado tanto y el mejor regalo que me has dado tú son mis 3 hijos: por donde los mires se parecen a ti”, sentenció.