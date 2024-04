Ethel Pozo, conductora de América Hoy e hija de Gisela Valcárcel, fue interceptada por un reportero de Amor y Fuego a su salida de América Televisión, donde fue abordada con preguntas sobre la reciente polémica en la que se vio envuelta. ¿Qué es lo que le consultaron y cómo reaccionó ante ello? En la siguiente nota te contaremos todo.

CÓMO FUE INTERCEPTADA ETHEL POZO POR REPORTERO DE AMOR Y FUEGO CON PREGUNTA SOBRE DISNEY

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel y conductora de América Hoy, fue interceptada por un reportero de Amor y Fuego a su salida de América Televisión. El periodista le recordó la polémica en la que se vio envuelta tras “cuadrar” a Natalie Vértiz por bromear sobre su casa y sus viajes.

Ante la pregunta sobre querer conversar con sus principales detractores en otros canales, Pozo se limitó a responder que no podía declarar para otro medio que no fuera el suyo.

Cuando el reportero le consultó sobre rumores de un nuevo proyecto en Latina, Ethel Pozo mantuvo su reserva. Sin embargo, el periodista intentó romper el hielo con un comentario humorístico sobre el ‘pase rápido’ de Disneyland, lo que provocó una risa de la conductora.

“¿Tienes el fast pass de Disney?”, dijo el periodista.

Ante esto, Pozo reveló que no poseía el fast pass y bromeó sobre la idea de ir al parque temático debido a que sus hijas ya son mayores.

“No... mis hijas son muy grandes no voy, no vamos, muchas gracias”, respondió la hija de Gisela.

Finalmente, el reportero cuestionó por qué Natalie Vértiz sí les declara siendo del mismo canal. Pozo, reiterando su postura, explicó que ella no puede hablar sobre ello y que le encantaría hacerlo, pero su compromiso laboral con América Televisión se lo impide.

CUÁL FUE LA PARTICULAR CONDICIÓN LE PUSO LE PUSO ETHEL POZO A NATALIE VÉRTIZ PARA VOLVER A SER AMIGAS

Ethel Pozo puso una particular condición para volver a considerar su amistad con Natalie Vértiz después del reciente conflicto mediático entre ambas personalidades.

Tras las declaraciones de Vértiz, donde comparó de manera jocosa la vivienda de Pozo con la del futbolista Jefferson Farfán y sugirió que ella disponía de recursos para adquirir un ‘mega pass’ en Disney World, Pozo expresó su indignación y sorpresa ante lo que consideraba una mentira transmitida a nivel nacional.

Durante su espacio matutino, Pozo no ocultó su molestia ante los comentarios de Vértiz, destacando que ella nunca había ingresado a su hogar, lo que cuestionaba la veracidad de las afirmaciones de Vértiz sobre el tamaño de su vivienda.

Ante esta situación, Pozo manifestó que su perdón solo sería posible si Vértiz admitía públicamente haber mentido, subrayando así la importancia de la honestidad y la transparencia en sus relaciones.

Este episodio puso de manifiesto cómo declaraciones que pueden parecer inocentes pueden tener un impacto significativo en las relaciones personales, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

¿QUÉ DIJO ETHEL POZO SOBRE LOS COMENTARIOS DE NATALIE VÉRTIZ POR REFERIRSE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA?

Ethel Pozo se sintió molesta con Natalie Vértiz después de que esta última insinuara que la conductora poseía mayores privilegios económicos que ella.

En una serie de declaraciones en redes sociales, Pozo expresó su descontento y afirmó que Vértiz había malinterpretado sus comentarios sobre la falta de empatía de Yaco Eskenazi al hablar del alto costo de los boletos de Disney World.

“Lo vi. Increíble. Mañana (lunes 15 de abril) le respondo en el programa Ric, pero reitero mi posición. Para mí, hay falta de empatía al decir públicamente que te gastas 575 dólares en fastpass de Disney, cuando hay mucha gente que realmente sufre para llegar a fin de mes con un buen sueldo. Es todo lo que dije y se picó al parecer por sus palabras”, dijo en Twitter.

Pozo defendió su postura, alegando que solo había señalado la discrepancia entre la realidad de quienes sufren económicamente y los comentarios de Eskenazi sobre el costo de los pases rápidos en Disney.

Además, Pozo lamentó que Vértiz dijera cosas falsas en televisión, asegurando que esta nunca había visitado su hogar ni conocía la verdad sobre su situación financiera.

“Cualquiera la escucha y parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella, totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así… No la voy a bloquear, le voy a decir que compruebe lo que dice porque todas son mentiras. Ni conoce mi casa, ella nunca ha entrado. Ni fui a Disney ni pagué fast pass como ella. No puede decir que se invente todo de la nada cuando yo siempre tuve halagos para ella en televisión, pero el viernes dije eso de los fast passs porque no era la realidad de la mayoría de peruanos y ¡plop! Se picó”, complementó la presentadora de ‘América Hoy”, agregó en sus redes sociales.

Recordemos que Natalie Vértiz habló sobre los comentarios que tuvo Ethel Pozo en torno a las declaraciones de su esposo.

“Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”, dijo en su momento Vértiz.