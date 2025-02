No cabe duda de que ‘Al fondo hay sitio’ se ha convertido en una de las series más populares a lo largo de los años, cuyos personajes, con su carisma y situaciones cómicas, han sabido ganarse el cariño del público, que cada noche los sintoniza a través de la señal de América Televisión. En esta oportunidad, no es la excepción, ya que la popular serie peruana ha sorprendido a sus seguidores con el retorno de icónicas figuras para su duodécima temporada, como Sergio Galliani, quien interpreta a Miguel Ignacio de las Casas, y ahora con la aparición de Karina Calmet en el papel de Isabella Picasso Maldini, lo que ha generado conmoción entre los fanáticos en las redes sociales por esta gran sorpresa. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA APARICIÓN DE KARINA CALMET EN EL AVANCE DE ‘AL FONDO HAY SITIO’?

El último 14 de febrero, durante el programa ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo, conductora del programa, estuvo recorriendo las instalaciones de ‘Al fondo hay sitio’ y entrevistando a los principales actores previo al estreno de la serie este lunes 17 de febrero. Sin embargo, durante la emisión del espacio matutino, Pinedo junto a Magdyel Ugaz presentaron en exclusiva el avance de lo que será el primer capítulo de la serie nacional. Tras ver el adelanto, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la aparición de Isabella Picasso Maldini (Karina Calmet) en una de las escenas, mientras su madre, Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) despierta y se encuentra cara a cara con ella.

Asimismo, hasta el momento no se sabe si el regreso de Isabella a ‘Al fondo hay sitio’ es temporal, es decir, si se trata solo de un sueño, una visión o si realmente regresará a la producción de América Televisión, lo que ha causado mucha intriga y generado diversas especulaciones sobre el retorno de una de las hijas de Francesca Maldini. Por otro lado, la actriz peruana mostró su felicidad y no dudó en comentar en el Instagram oficial del programa con una de sus frases más icónicas y recordadas: “¡Oh my!”, lo que generó la emoción de los seguidores. Es importante mencionar que Isabella Picasso murió en temporadas pasadas tras un disparo que le propinó Carmen Zapata (Teddy Guzmán), madre de Claudia Llanos, quien quería cobrar venganza por la muerte de su hija.

¿CÓMO REACCIONÓ SERGIO GALLIANI TRAS SU RETORNO A ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En medio de muchas especulaciones por el regreso de icónicos personajes, como es habitual en los últimos capítulos de Al fondo hay sitio, Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani, apareció en la última escena junto a Antonia Beltrán (Attilia Boschetti), quien le confiesa su decepción con su familia, lo que la lleva a decidir transferirle el 51% de sus acciones de la Corporación Maldini.

“Ya no tengo ganas de preocuparme por empresas y negocios. Claro, en un primer momento pensé en mis nietos, pero a ellos les falta mucho para madurar, y Macarena ni sabe dónde está parada. Además, ya la desheredé. ¿Y mi hijo? Mi hijo con Francesca, mal. Pero qué te voy a contar a ti de esa vieja, la conoces muy bien. Entonces, si aceptas mi propuesta, serás mi apoderado y tendrás el control del 51% de mis acciones. ¿Qué dices?”, dijo Antonia.

En eso, el malvado ‘Nachito’ respondió muy sorprendido ante el pedido de la mamá de Diego Montalbán: “¿Quieres dejarme el control de la Corporación Maldini?”. A lo que ella muy firme dijo: “Eso es lo que quiero”. En un giro de cámara apareció el también papá de Nicolas y Fernanda respondiendo fiel a su estilo: “¿Qué te puedo decir, Antonia? ¡Jaaaaaa!” y cantando ‘El Quinto Teletubbie’. Ante ello, el reconocido actor estuvo muy al pendiente de esta escena desde su hogar y no dudó en registrarlo y publicarlo mediante TikTok, apareciendo al final del clip con su frase característica: “¡Me muero!”.

¿QUÉ DIJO TATIANA ASTENGO SOBRE ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En un reciente diálogo con Lado B del diario La República, Tatiana Astengo reveló pormenores inéditos sobre su paso por “Al fondo hay sitio”. La popular ‘Reina Pachas’, recordada por sus innumerables frases y su carisma que sacó más de una sonrisa al público, no dudó en sincerarse y compartir lo que más extraña de la serie, dejando claro que no es su personaje ni la popularidad lo que más le falta. “La plata, honestidad ante todo”, dijo la actriz, sin mencionar cifras.

Sin embargo, la esposa de ‘Lucho González’, interpretado por Bruno Odar, mencionó que la rapidez con la que los guionistas escribían cada historia le permitía improvisar y armar su personaje. Asimismo, Astengo afirmó que tenía la opción de pedir días de descanso cuando los necesitara, gracias a la flexibilidad de los guiones. “Extraño el hecho de resolver rápido, me encantaba. Me podían mandar de vacaciones porque decían que el personaje se enfermó o se molestó y se fue. Eso te reta a ser rápida, a salvar la situación, a improvisar, a sumar; y como a mí me gusta trabajar bien mi personaje, entonces la maquinita (el cerebro) no para”, detalló.

“La televisión peruana no debería ser así, ellos (por los guionistas) van viendo que va funcionando. Hay proyectos de series que tienen los guiones desde el inicio hasta el final, cosa que ya sabes cómo va a terminar; como las novelas de Latina, que como son refritos, las adaptan a lo peruano, pero ya sabes cómo terminará. Ahí trabajas de otra forma el personaje”, agregó a dicho medio.