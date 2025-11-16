Este fin de semana, Shakira ha remecido el Estadio Nacional de Lima con un espectacular concierto que forma parte de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”, una gira que inició en febrero de 2025. Y es que, durante la velada, el espectáculo inició con la dinámica exclusiva “Camina con La Loba”, en la que un grupo de seguidores seleccionados tiene la gran oportunidad de caminar junto a la artista colombiana desde un punto del estadio. En ese sentido, una de las afortunada de vivir esta experiencia fue la icónica Susy Diaz, quien cumplió uno de sus mayores deseos. Esto provocó la euforia de los miles de asistentes al espectáculo, quienes le brindaron un gran recibimiento a la artista internacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE LA APARICIÓN DE SUSY DIAZ CON SHAKIRA EN EL ‘CAMINO CON LA LOBA’?

Este sábado 15 de noviembre, Shakira inició la segunda parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en el Estadio Nacional de Lima. En esta oportunidad, fueron miles de personas que se congregaron hasta las instalaciones del recinto peruano para presenciar el espectacular show, donde incluyó fuegos artificiales, bailes artísticos, juegos de luces y más. Sin embargo, uno de los momentos más esperados fue la dinámica “Camina con La Loba”, donde Susy Diaz, visiblemente emocionada y entusiasmada, compartió con la colombiana y le dio hasta un fuerte abrazo previo al recorrido.

Tras la salida de la intérprete de “Soltera”, los asistentes estallaron en euforia y no dudaron en cantar sus más grandes éxitos musicales. Por su parte, a través de las redes sociales de la exvedette, los seguidores no dudaron en generar múltiples comentarios, resaltando que cumplió uno de sus más grandes sueños. “Aquí las que amamos a Susy”, “Grande la Susy”, “Susy es tan famosa como Shakira”, “La única de la farándula que merece estar ahí” y “Mi Susy leyenda peruana única”, escribieron los fans en la cuenta de TikTok de la excongresista.

FECHAS CONFIRMADAS DEL CONCIERTO DE SHAKIRA EN AMÉRICA LATINA

A continuación, estas son las últimas fechas del tour de Shakira:

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

16 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

18 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

