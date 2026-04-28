Este último fin de semana, Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron por todo lo alto su boda en una intima ceremonia en Cusco, acompañado de familiares y amigos muy cercanos. A pesar de que los medios de espectáculos y las redes sociales especulaban sobre un importante evento entre ambos artistas peruanos, poco a poco se fueron difundiendo imágenes del matrimonio, en las que destacaba una decoración de estilo romántico y rústico-elegante, abundante vegetación y una hermosa torta preparada por Dulcefina. Así, tras varios días de la celebración, el actor publicó una serie de fotografías donde ambos se muestran felices y dándose el “sí acepto”, vestidos con elegantes ternos frente a sus seres queridos. Sin embargo, entre los invitados hubo una pareja que no pasó desapercibida debido a su relevancia internacional: Alejandro Sanz y su actual novia, Stephanie Cayo. Esto no solo ha generado la reacción de los presentes, sino también de los seguidores por la presencia del artista español en Perú. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ALEJANDRO SANZ PRESENTE EN LA BODA DE BRUNO ASCENZO Y ADRIÁN BELLO EN CUSCO

El pasado 23 de abril, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo llegaron de manera sorpresiva a Cusco y no dudaron en visitar una de las maravillas del mundo: Machu Picchu, donde el cantante español expresó su alegría por conocer este mágico destino nacional. No obstante, el sábado 25 de abril, a través de videos difundidos en las redes sociales confirmaron que el interprete de “Amiga mía” estuvo presente junto a su actual pareja, en la boda simbólica de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en el Valle Sagrado del Cusco. Y es que, como se sabe, tanto el actor como la actriz peruana mantienen una bonita amistad de muchos años, ya que se conocieron durante las grabaciones de la recordada telenovela “Travesuras del corazón” en 1998.

De esta manera, en el video se puede apreciar que Ascenzo, visiblemente muy feliz, recibe un caluroso abrazo del reconocido artista español. Por su parte, la también modelo aprovechó la ocasión para interpretar una emotiva versión del clásico ‘Sabor a mí’, dejando sorprendidos a más de un asistente en la celebración. Asimismo, pese a que no se sabe con exactitud si Sanz pudo cantar uno de sus grandes éxitos musicales, lo cierto es que su presencia consolida su vínculo con la peruana de 38 años. Entre los asistentes destacaron figuras del espectáculo nacional como Denisse Dibós, Carolina Cano, Melania Urbina, Marco Zunino, Katia Condos, Daniela Sarfati, Anahí de Cárdenas, Giovanni Ciccia, Gisela Ponce de León y Wendy Ramos, entre otros.

¿CÓMO FUE EL BESO ENTRE ALEJANDRO SANZ Y STEPHANIE CAYO EN PLENO CONCIERTO?

El momento más comentado de la noche ocurrió cuando Alejandro Sanz interpretaba “Hoy no me siento bien” y decidió invitar a Stephanie Cayo a subir al escenario. La actriz apareció ante un público entusiasta y rápidamente se integró a la presentación, compartiendo gestos de cercanía con el cantante. Ambos bailaron y se mostraron cómodos frente a los asistentes, en una escena que fue creciendo en intensidad. Antes de que ella se retirara, la pareja selló el instante con un beso que provocó una ovación general. El episodio fue captado por los asistentes y difundido en redes sociales, donde se convirtió en tendencia en cuestión de horas.