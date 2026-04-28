Por Redacción EC

Este último fin de semana, Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron por todo lo alto su boda en una intima ceremonia en Cusco, acompañado de familiares y amigos muy cercanos. A pesar de que los medios de espectáculos y las redes sociales especulaban sobre un importante evento entre ambos artistas peruanos, poco a poco se fueron difundiendo imágenes del matrimonio, en las que destacaba una decoración de estilo romántico y rústico-elegante, abundante vegetación y una hermosa torta preparada por Dulcefina. Así, tras varios días de la celebración, el actor publicó una serie de fotografías donde ambos se muestran felices y dándose el “sí acepto”, vestidos con elegantes ternos frente a sus seres queridos. Sin embargo, entre los invitados hubo una pareja que no pasó desapercibida debido a su relevancia internacional: Alejandro Sanz y su actual novia, Stephanie Cayo. Esto no solo ha generado la reacción de los presentes, sino también de los seguidores por la presencia del artista español en Perú. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.