La entrevista que Magaly Medina concedió a Ethel Pozo el pasado 14 de julio no solo dejó revelaciones sobre la histórica rivalidad que mantiene con Gisela Valcárcel, sino que también permitió conocer un episodio poco difundido entre ambas conductoras. Durante la conversación, la periodista contó que años atrás compartió una reunión privada con la popular ‘Señito’ en Miami, donde hablaron de asuntos personales e incluso recordaron el caso de Tula Rodríguez y Javier Carmona. Un día después, el 15 de julio, Magaly volvió a referirse al tema durante un diálogo con Ric La Torre y sorprendió al no descartar un futuro encuentro con Gisela, reavivando la expectativa por un cara a cara que durante décadas parecía imposible.

¿CÓMO FUE LA REUNIÓN ENTRE MAGALY MEDINA Y GISELA VALCÁRCEL?

Durante la entrevista con Ethel Pozo, Magaly Medina confirmó que sí compartió una reunión con Gisela Valcárcel en la ciudad de Miami. La periodista recordó que ambas coincidieron en un ambiente relajado, acompañadas por Eric Jurgensen y Ney Guerrero, donde intercambiaron experiencias personales lejos del ambiente competitivo de la televisión.

Según explicó, aquella conversación permitió que hablaran con total sinceridad sobre diferentes aspectos de sus vidas. “Yo con tu mamá me he sentado y me he tomado un trago. (...) Hablamos de mujer a mujer, nos contamos cosas personales”, recordó la conductora.

¿QUÉ LE CONTÓ GISELA SOBRE TULA RODRÍGUEZ?

Uno de los momentos más llamativos de esa conversación fue cuando Gisela Valcárcel decidió contarle directamente a Magaly Medina cómo vivió la relación entre Tula Rodríguez y Javier Carmona, quien fue su exesposo.

La periodista explicó que conoce esa historia porque la propia conductora decidió relatarle su versión durante aquella reunión privada. “Por eso es que a mí cuando me dicen el caso de Tula, yo lo sé de primera mano, porque ella me lo contó”, afirmó Magaly.

¿POR QUÉ NUNCA LLEGARON A SER AMIGAS?

Aunque ambas pudieron conversar con tranquilidad durante aquella reunión en Miami, Magaly Medina aclaró que ese momento de cordialidad nunca significó el inicio de una amistad. La periodista sostuvo que existen diferencias profundas entre las dos y que, pese al respeto que pudieron mostrar en esa ocasión, nunca se imaginó construyendo una relación cercana con Gisela Valcárcel.

“Comadreábamos, pero creo que era también parte... creo que ella y yo nunca seremos amigas porque no somos parecidas”, expresó.

¿CÓMO NACIÓ LA RIVALIDAD ENTRE MAGALY Y GISELA?

Aprovechando la entrevista, Ethel Pozo quiso conocer el origen del enfrentamiento entre su madre y Magaly Medina, ya que recordó que esa rivalidad existía desde que ella era muy joven.

La conductora de Magaly TV, la firme explicó que todo comenzó cuando trabajaba como crítica de televisión en la revista Oiga. Allí publicaba comentarios sobre diversos programas, entre ellos el de Gisela Valcárcel. Según contó, la presentadora respondía públicamente a esas críticas, lo que terminó fortaleciendo una confrontación que años después continuó cuando ambas coincidieron en la pantalla chica. “Ella me eligió de enemiga. Cuando voy a la televisión, esa animadversión se traslada”, afirmó, según recoge La República.

¿MAGALY CREE POSIBLE UN FUTURO ENCUENTRO CON GISELA?

Tras la entrevista con Ethel Pozo, el tema volvió a ser comentado al día siguiente durante una conversación entre Magaly Medina y el influencer Ric La Torre en ‘Magaly TV La Firme’. El creador de contenido le preguntó si la presencia de Ethel en su programa podía convertirse en el primer paso para un esperado encuentro con Gisela Valcárcel.

Lejos de cerrar la posibilidad, la periodista respondió que el futuro siempre puede sorprender y recordó que la televisión suele ofrecer situaciones impensadas. “La televisión es una cosa, es una caja de sorpresas. (...) Nadie sabe lo que puede pasar de acá a varios años”, comentó.

¿POR QUÉ MAGALY VE CON BUENOS OJOS UN ENCUENTRO EN UN PODCAST?

Durante la conversación con Ric La Torre, también se habló sobre el próximo proyecto digital de Gisela Valcárcel y la posibilidad de que ambas coincidieran en un podcast. Magaly consideró que ese formato ofrece un ambiente diferente al de la televisión, ya que permite desarrollar conversaciones más personales y menos centradas en la confrontación.

Además, reconoció que existen varias similitudes entre ambas, como tener la misma edad y haber sacado adelante a sus hijos como madres solteras, aunque insistió en que poseen personalidades distintas. Aun así, prefirió no cerrar ninguna puerta. “Quién sabe... Uno nunca sabe lo que va a pasar”, concluyó.