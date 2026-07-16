Así fue la inesperada reunión entre Magaly y Gisela: esto hablaron sobre Tula Rodríguez | Composición EC: @magalymedinav / @giselavalcarcelperu
Así fue la inesperada reunión entre Magaly y Gisela: esto hablaron sobre Tula Rodríguez | Composición EC: @magalymedinav / @giselavalcarcelperu
Por Redacción EC

La entrevista que Magaly Medina concedió a Ethel Pozo el pasado 14 de julio no solo dejó revelaciones sobre la histórica rivalidad que mantiene con Gisela Valcárcel, sino que también permitió conocer un episodio poco difundido entre ambas conductoras. Durante la conversación, la periodista contó que años atrás compartió una reunión privada con la popular ‘Señito’ en Miami, donde hablaron de asuntos personales e incluso recordaron el caso de Tula Rodríguez y Javier Carmona. Un día después, el 15 de julio, Magaly volvió a referirse al tema durante un diálogo con Ric La Torre y sorprendió al no descartar un futuro encuentro con Gisela, reavivando la expectativa por un cara a cara que durante décadas parecía imposible.

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