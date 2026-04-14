Por Redacción EC

Desde su aparición en el mundo digital, Jorge Luna ha sabido ganarse el cariño y la popularidad de sus seguidores, debido a su estilo sarcástico y humor irreverente, utilizando el doble sentido y la grosería en sus intervenciones. Inclusive, junto a su amigo Ricardo Mendoza conducen el programa ‘Hablando huevadas’, en la que genera un sinfín de reacciones en el canal de YouTube. En ese contexto, y en medio de las Elecciones Generales 2026, el reconocido humorista peruano se mostró sorprendido por una serie de fotografías en las que aparece su imagen en algunos colegios del país con motivo de las promociones escolares. Esto, sin duda, generó el asombro del empresario, quien lo expresó a través de sus redes sociales, al convertirse en una de las figuras referenciales para muchos estudiantes que están por culminar su ciclo escolar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.