Desde su aparición en el mundo digital, Jorge Luna ha sabido ganarse el cariño y la popularidad de sus seguidores, debido a su estilo sarcástico y humor irreverente, utilizando el doble sentido y la grosería en sus intervenciones. Inclusive, junto a su amigo Ricardo Mendoza conducen el programa ‘Hablando huevadas’, en la que genera un sinfín de reacciones en el canal de YouTube. En ese contexto, y en medio de las Elecciones Generales 2026, el reconocido humorista peruano se mostró sorprendido por una serie de fotografías en las que aparece su imagen en algunos colegios del país con motivo de las promociones escolares. Esto, sin duda, generó el asombro del empresario, quien lo expresó a través de sus redes sociales, al convertirse en una de las figuras referenciales para muchos estudiantes que están por culminar su ciclo escolar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ JORGE LUNA AL VER SU FOTO EN PROMOCIONES ESCOLARES DURANTE LAS ELECCIONES?

Este domingo 12 y lunes 13 de abril se llevaron a cabo unas inéditas Elecciones Presidenciales 2026, en la que millones de peruanos acudieron a sus respectivos centros de votación para escoger a su próximo representante político para el periodo 2026-2031. Sin embargo, más allá de la jornada electoral, lo que más llamó la atención de los internautas fue la publicación de Jorge Luna en su cuenta de Instagram, en la que compartió una serie de fotografías en las que él mismo aparece como decoración en varias aulas vestido con toga y birrete, símbolos tradicionales que marcan el fin de la etapa escolar.

Asimismo, estas imágenes, que le fueron compartidas por los propios votantes durante las elecciones, demuestran la gran popularidad del cómico peruano, al ser utilizado por los estudiantes de quinto de secundaria como referencia para celebrar un logro académico. A pesar de que algunos esperaron que Luna tenga una polémica reacción, pues sucedió todo lo contrario, ya que lo tomó con mucha gracia y parte de una anécdota en su vida profesional. Incluso, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las inesperadas imágenes que son utilizadas como decoración en los salones: “No sé qué está pasando” y “La decoración de un aula en alguna parte del Perú”, escribió el amigo de Richavo.

JORGE LUNA VIVE UN EMOTIVO MOMENTO AL REVELAR QUE LE REGALÓ UNA CASA A SU MAMÁ

En una edición de ‘Hablando huevadas’ en YouTube, Jorge Luna y Ricardo Mendoza comentaron acerca de las fiestas de fin de año y lo que conlleva para muchas familias. Tras ello, el comediante no dudó en compartir detalles íntimos con su público al revelar que le regaló una lujosa casa con piscina a su mamá por Navidad, debido a la confianza que ella le brindó desde un inicio en su carrera como artista. Según contó Luna, la sorpresa inició cuando le entregó a su madre una pequeña caja que contenía una serie de tarjetas llenas con mensajes de agradecimiento, y mientras le mostraba cada nota, al final le reveló con fotografías los diversos ambientes de la propiedad, lo que generó que ambos rompan en llanto.

“Mami… ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa”, difundió el cómico de 32 años, originando los aplausos del público presente en el teatro. Asimismo, desde sus redes sociales, ‘Jorgito’ explicó que no fue una decisión fácil contar sobre este detalle por miedo a conmoverse en vivo; sin embargo, según indicó, la improvisación lo llevó a tomar esta decisión y reveló que, durante la emotiva escena junto a su madre y su familia, lloró de alegría al cumplir su sueño. Por su parte, el video acumula más de un millón de visualizaciones y un sinfín de comentarios destacando el gran gesto con su progenitora.