La reaparición de Dayiro Castañeda, el ex niño prodigio de la televisión peruana, generó gran expectativa entre sus seguidores. Con 19 años, el joven actor, quien se hizo conocido a nivel nacional a los 6 años, sorprendió a todos al anunciar su regreso al espectáculo y su incursión en el mundo de la música. En una entrevista en el programa ‘Estás en todas’, Castañeda reveló los detalles de su ausencia en los medios y el próximo proyecto que planea en su carrera artística.

¿CÓMO FUE LA REAPARICIÓN DE DAYIRO CASTAÑERA EN TELEVISIÓN?

En diálogo con el programa ‘Estas en Todas’, el ahora joven reveló por qué decidió alejarse de los reflectores. “Conversando con mis padres, me dicen que uno de niño es curioso, tiene esa chispa natural pero cuando uno va creciendo, por respeto al público también, tiene que mostrar algo de buena calidad”, comentó en un inicio, para luego revelar el sabio pero duro consejo que recibó por parte de sus progenitores. “Me dijeron, ‘ponte a estudiar porque la gracia se te va ir’”, manifestó, dejando sorprendidos a los presentadores Choca Mandros y Natalie Vértiz.

“Ahí es donde me alejo, a los 12 años aproximadamente, de la televisión, para estudiar lo que me gusta, que es música. Yo de niño bailaba, he actuado, he cantando. Siempre me ha gustado la música, entonces me dediqué a estudiar producción musical”, confesó el artista sobre las actividades que hizo durante su ausencia en el mundo del espectáculo.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PROYECTO DE DAYIRO CASTAÑEDA?

Consciente del cariño que el público peruano le profesa, Dayiro Castañeda ha decidido sorprender a sus fans al anunciar su faceta como cantante y se animó a revelar que este año lanzará material musical. “Se viene un disco a fines de noviembre. Canciones inéditas compuestas por mí y por mi padre. Producidas por nosotros. Sé que les va a encantar”, aseguró.

Con el objetivo de demostrar lo que aprendió alejado de los reflectores y que tiene un talento artístico sorprendente, Dayiro Castañeda interpretóun cover de la emblemática canción ‘La Ladrona’ de Diego Verdaguer, en el escenario del popular programa ‘Estás en todas’, según informa radio Exitosa.

¿QUÉ DIJO DAYIRO SOBRE SU TIEMPO FUERA DE LAS PANTALLAS?

Alejarse de los focos fue una experiencia desconcertante para Dayiro. Acostumbrado a la constante atención del público y al reconocimiento en las calles, el joven actor experimentó una sensación de extrañeza al adaptarse a una vida más privada.

“Ese proceso ha sido un poco raro. Porque estaba acostumbrado a las fotos, al cariño del público. Alejado de las redes. Pero, sé que vale la pena porque ahora, con TikTok, mi padre me puso una prueba de canto en el escenario. Y la gente se acordó, después de muchos años”, sostuvo.

¿EN QUÉ PRODUCCIONES PARTICIPÓ DAYIRO CASTAÑEDA EN SU INFANCIA?

Dayiro Castañeda demostró su versatilidad actoral al participar en una amplia gama de producciones cinematográficas y televisivas. Desde la exitosa saga de “Asu mare” hasta las comedias románticas como “Margarita”, pasando por series televisivas como “Mi amor el wachiman” y “Vacaciones en Grecia”, el actor peruano dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento durante su infancia.