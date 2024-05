Así fue la revelación de sexo del bebé de Angie Arizaga y Jota Benz

Este domingo 5 de mayo, Angie Arizaga y Jota Benz llevaron a cabo por todo lo alto la revelación de sexo de su bebé acompañados de sus seres queridos, entre los que estaban la familia y amigos más cercanos. La pareja decidió utilizar sus redes sociales para compartir con su público la gran noticia de su primer hijo. Todos los detalles sobre esta emotiva celebración en la siguiente nota.

¿CÓMO FUE LA REVELACIÓN DE SEXO DEL BEBÉ DE ANGIE ARIZAGA Y JOTA BENZ?

Este fin de semana, Angie Arizaga y Jota Benz organizaron por todo lo alto la revelación de sexo de su primer bebé junto a sus familias y amigos que fueron vestidos de blanco acorde a la decoración que se encontraba en el establecimiento donde resaltaba las palabras “Boy or Girl”.

A través de sus redes sociales, se pudo apreciar que los exparticipantes de ‘El Gran Chef Famosos’ estaban muy emocionados por saber el sexo de su pequeño. Ambos comenzaron a realizar la cuenta regresiva acompañados de una bengala de humo que indicaría a través de sus colores si sería niño o niña.

Tras terminar el conteo, todo el lugar se llenó de serpentinas y humos celeste, por lo que revelaría que tendrán un hermoso hombrecito. La noticia fue celebrada por todos los presentes en medio de abrazos y alegrías junto a la pareja que ya esperan con ansias la llegada de su primogénito.

EL PRIMER HIJO DE ANGIE ARIZAGA Y JOTA BENZ

A inicios de marzo, Angie Arizaga y Jota Benz confirmaron la llegada de su primer hijo por medio de una fotografía donde sale la popular ‘Negrita’ sosteniendo una ecografía y una prueba de embarazo mientras su novio besa su vientre, por lo que esta noticia dejó sorprendidos a más de un seguidor.

“La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada. ¡De solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota, me llena de alegría! Imposible decir que no sentí miedo, haciéndome mil preguntas. Ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia”, escribió la exchica reality en esa oportunidad.

A su vez, el hermano de Gino Assereto publicó lo siguiente: “Cada decisión tomada en la vida va creando un futuro y camino. Es decir, de todas las opciones posibles, íbamos caminando en la misma dirección para encontrarnos. Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano. Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran, el amor verdadero. Y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al ‘amor de nuestras vidas’. Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser padres”.