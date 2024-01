La época de decepciones amorosas parecen haber culminado en la vida de Alejandra Baigorria, quien desde hace 3 años aproximadamente experimenta una de las relaciones más prósperas y felices junto a Said Palao. Tras conocerse como ‘chicos reality’, la pareja compuesta por la empresaria y el deportista acaba de dar un gran paso hacia el altar luego de que el hermano de Austin, decidiera pedirle la mano paradisíacamente. En imágenes exclusivas compartidas por ellos mismos, revive cómo fue la entrega del anillo que los compromete y busca sellar un amor ante los ojos de Dios.

¿DÓNDE Y CÓMO SAID PALAO LE PIDIÓ LA MANO A ALEJANDRA BAIGORRIA TRAS RECIBIR EL 2024 JUNTOS?

Nuevamente las redes sociales fueron testigos de instantes románticos protagonizados por personajes vinculados al medio del espectáculo, y en esta última historia que repasaremos a continuación tanto Alejandra Baigorria como Said Palao parecen haber sellado su amor en 2024 con una paradisíaca e inesperada pedida de mano para ella, quien luego del acto llevado a cabo por el deportista, no pudo contener las lágrimas.

El 26 de diciembre, la emergente empresaria viajó hacia Asia con Sergio, su hermano, Facundo González, amigo de “Esto Es Guerra”, y por supuesto, Said Palao, la persona que le robó el corazón hace 3 años aproximadamente, y sobre el mar de Filipinas decidió arrodillarse para preguntarle si quería casarse con él.

De acuerdo a las imágenes publicadas por redes sociales, la pedida de mano en una playa asiática, y tras celebrar el Año Nuevo, le cayó de sorpresa a una Alejandra Baigorria más que emocionada por el detalle y el compromiso sellado con un romántico abrazo.

Tras aceptar el anillo, la también ‘chica reality’ no pudo contener las lágrimas de alegría sobre el mar filipino teniendo como testigos a su hermano Sergio y Facundo González, uno de los tantos amigos que le deseó lo mejor en este camino hacia el altar junto a Said Palao.

CÓMO REACCIONARON AMIGOS Y FAMILIARES DE ALEJANDRA Y SAID A LA PEDIDA DE MANO LLEVADA A CABO EN FILIPINAS

Finalmente, Alejandra Baigorria y Said Palao unirán sus vidas para siempre, y aunque todavía no han compartido detalles sobre la boda en sí, ya empezaron a recibir el respaldo familiar y amical necesario en este tipo de etapas.

Los comentarios en las diversas publicaciones realizadas por ambos acerca de la pedida de mano en Filipinas, no tardaron en hacerse sentir, siendo Austin, hermano del popular ‘Samurai’, quien dijo adorarlos, mientras que Michelle Soifer, por ejemplo, expresó que “Los amo, que lindo, los felicito”.

Asimismo, diversos personajes públicos que conocen a la pareja de novios conformada por Alejandra y Said, reaccionaron de la siguiente manera y vía Instagram al importante paso dado para casarse próximamente:

- Karen Schwarz

“Que lindo! Felicidades Ale y Said”

- Hugo García

“Felicitaciones! Se merecen lo mejor amiguitos! Los quiero!”

- Flavia Laos

“Ay me encanta! Felicitaciones en esta nueva etapa chicos!”

- Renzo Schuller

“Qué bonito! Felicitaciones y bienvenidos al club!”

Recordemos que el anillo de compromiso aceptado por Alejandra Baigorria, llega casi 3 meses después de que empezaran a convivir en un lujoso departamento limeño cuya compra generó polémica debido a una supuesta diferencia en los ingresos económicos de ambos.

QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA TRAS ACEPTAR EL ANILLO QUE LA COMPROMETE CON SAID PALAO

A través de historias compartidas por Instagram, y un día después de la pedida de mano, la ahora novia de Said Palao decidió publicar una imagen con contenido textual donde se expresa abiertamente acerca del estado de ánimo, la felicidad que siente por el romántico momento vivido y de paso, dirigirse a las personas que critican su relación con el ‘Samurai’.

“Yo aquí disfrutando de mi felicidad, yo no sé que pase mañana, yo no sé cuál es mi destino”, reflexionó al principio Alejandra Baigorria para finalmente referirse a los celos o resentimiento, e instar a respetar la felicidad ajena, indicando que “no envidies a nadie, no hables de más si no te consta, la vida es un bumerán, lo que tú haces, lo que tú deseas, se te regresa”.