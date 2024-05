Jefferson Farfán es tendencia todas las semanas con “Enfocados”, su nuevo podcast que se transmite con gran éxito por YouTube. En cada episodio entrevista a diferentes personajes del fútbol peruano y deja momentos divertidos y virales. En este contexto, la ‘Foquita’ fue el gran protagonista de “La Linares”, el programa de Verónica Linares. Aquí te contamos qué dijo el exfutbolista al momento que le preguntaron por Melissa Klug y Yahaira Plasencia, sus exparejas.

Así fue la sorprendente reacción de Jefferson Farfán tras preguntarle por Melissa Klug y Yahaira Plasencia

Linares le preguntó a Farfán sobre Plasencia. No obstante, Jefferson fue contundente con su respuesta: “No hablo”. Luego, la periodista le comentó que entrevistó a la salsera y tampoco quiso referirse a él. “Qué bueno”, dijo el exAlianza Lima.

Asimismo, Verónica le consultó por Melissa y los problemas que tuvo con ella en los últimos días. La ‘Foquita’ no dudó en negarse nuevamente a responder. “[Sobre ella hablo] menos, no no. “No sé [si ‘Cuto’ Guadalupe es su amigo], seguro, no sé, no hablo. No importa”.

La reflexión de Jefferson Farfán que no le gustará a los hinchas de Alianza Lima: “Muchos dirán que no”

Cuando Farfán y Flores se refirieron al título obtenido por los merengues, el exdelantero reconoció la superioridad de la ‘U’ en ambos duelos decisivos, y además destacó que perder la final le generó un gran malestar.

“Universitario ganó muy bien la final, fue superior en el Monumental y en Matute. Muchos hinchas dirán que no, pero la derrota fue dolorosa”, comentó Farfán en “Enfocados”.

¿Qué más le dijo Jefferson Farfán a Edison Flores?

Asimismo, Jefferson reveló que le gusta cómo juega José el ‘Tunche’ Rivera. “Justo se lesiona más piña. Tiene muy buenos movimientos en el área, me gustó, va a volver más fuerte”, fue lo que comenzó diciendo Jefferson Farfán sobre el juego del atacante de Universitario de Deportes, resaltando de esta forma, su técnica y sobre todo lo bien que sabe moverse sin balón, algo que no es natural ver en el Perú”, dijo el exAlianza Lima.

Jefferson Farfán le preguntó a Edison Flores si se consideraba mejor que Arturo Vidal: esta fue la respuesta del ‘Oreja’

En la ya conocida sección “Dame que te doy”, en la que los entrevistados son sometidos a preguntas cortas con respuestas rápidas, el atacante crema contestó de manera contundente al ser consultado sobre si es mejor que el chileno.

“¿Edison Flores o Arturo Vidal?”, preguntó Roberto Guizasola, el otro conductor de “Enfocados”. El merengue pensó un momento qué iba a contestar, sin embargo, finalmente eligió al volante chileno.

Jefferson Farfán le preguntó a Juan Vargas si fue mejor que Miguel Trauco: esta fue la sorpresiva respuesta del ‘Loco’

El exdelantero del PSV Eindhoven le consultó a Juan Vargas si se consideraba mejor que Miguel Trauco. La respuesta del popular ‘Loco’ fue contundente: “Yo pues, pues hue***”. Esto provocó las risas de Farfán y de Roberto Guizasola, el otro panelista de “Enfocados”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Lo dicho por Vagas provocó reacciones en redes sociales. “Vargas era más fuerte, pero Trauco más técnico”, “No hay comparación, eran jugadores distintos”, “Vargas pudo llegar mucho más lejos”, “Ambos tienen lo suyo”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.

El emotivo mensaje que envió Jefferson Farfán a la madre de su cuarta hija

Durante la conversación en “Enfocados”, el exdelantero de Alianza Lima expresó que toda la familia de la nueva bebé se encuentra feliz de su llegada, y en esta sentido aprovechó para enviarle un breve mensaje a la mamá de su hija.

“Estoy muy feliz. Mi familia está muy feliz. La mamá de mi hija, muy feliz. Estoy agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Agradecerle a la mamá de mi hija”, manifestó, para luego expresar su deseo de que pronto conozcan a la pequeña.