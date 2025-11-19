La atención mediática volvió a centrarse en Luigui Carbajal luego de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes en las que se le observa entrando solo a un hotel en Lince, una escena que inmediatamente despertó dudas sobre lo que hacía allí sin la compañía de su esposa, Diana García. El material, grabado el 18 de septiembre y emitido el pasado 18 de noviembre, lo muestra realizando diversos movimientos dentro del establecimiento, lo que de inmediato generó dudas entre los espectadores.

Las cámaras siguieron cada paso del cantante y su reacción posterior al ser consultado por un reportero alimentó aún más las conjeturas en redes sociales. Su breve declaración buscó frenar cualquier versión comprometedora, aunque la tensión alrededor del caso continúa creciendo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ LUIGUI CARBAJAL AL SER CAPTADO EN UN HOTEL SIN SU ESPOSA?

El registro difundido por el programa de espectáculos muestra a Carbajal apareciendo en la recepción del hotel para pedir su DNI antes de dirigirse al estacionamiento, momentos que fueron narrados por el reportero en voz en off. “Justo sale mi causa Luigui a pedir su documento de identidad en recepción”, se escucha en el video, mientras se le ve hablar por teléfono y luego subir a su vehículo para retirarse.

Cuando fue consultado después sobre su presencia en el lugar, el exintegrante de Skándalo descartó cualquier insinuación de infidelidad y afirmó que todo se trató de una visita para grabar contenido para un podcast. Además, insistió en que su relación con Diana García continúa estable.

¿POR QUÉ LAS IMÁGENES DE LUIGUI CARBAJAL GENERARON SOSPECHAS EN EL PÚBLICO?

Las dudas se intensificaron porque en ninguna toma se aprecia a otra persona acompañándolo ni ingresando antes o después de él. Además, un reportero lo encaró directamente preguntándole si su esposa estaba al tanto de su presencia en el hotel. “Tenemos imágenes tuyas entrando a un hotel. ¿Tu mujer tiene conocimiento de esto?”, fue la interrogante que recibió. Acto seguido, la expresión del cantante cambió visiblemente, respondiendo de forma incómoda, lo que provocó aún más comentarios entre el público.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VIDA FAMILIAR DE LUIGUI CARBAJAL Y SU RELACIÓN CON DIANA GARCÍA?

Hasta antes del ampay, la pareja proyectaba estabilidad. Luigui y Diana se casaron en mayo de 2023 tras varios años de relación y este 2025 celebraron la llegada de su hijo, Jassiel Elijah, un acontecimiento que él describió como “una bendición que lo tiene sonriendo de oreja a oreja”. El músico incluso había expresado su alegría por volver a ser padre después de más de dos décadas, señalando emocionado: “No sabes lo feliz que me hace ser papá después de 23 años”.

Las recienes imágenes de Carbajal causaron mayor sorpresa debido al sólido momento personal que atravesaba y también por el historial mediático que lo ha acompañado. En 2022, reveló que había descubierto un vínculo inesperado con Ricky Trevitazzo, su compañero musical, al enterarse de que Diana era sobrina de él, según recuerda Infobae.