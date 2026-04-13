La fecha ha llegado para conocer el nombre del nuevo presidente peruano, y esto tras efectuarse una votación que desde inicio de campaña resultó polémica e histórica a la vez. Hoy la noticia trasciende entorno a los inconvenientes registrados en más de 10 instituciones educativas, y que asimismo reportaron algunos famosos como Natalia Salas, por ejemplo, mientras Gisela Valcárcel y Ernesto Pimentel, evidenciaron felicidad tras lograr emitir voto durante la jornada del 12 de abril. Con respecto al desarrollo de las Elecciones Generales 2026, ahora te compartimos entre publicaciones y videos compartidos por parte de otras figuras públicas que mediante redes sociales valoraron la importancia de terminar sufragando.

LA VOTACIÓN DE FAMOSOS PERUANOS COMO GISELA VALCÁRCEL Y ERNESTO PIMENTEL DURANTE ELECCIONES 2026

Una jornada tan histórica como polémica, terminó registrándose en Perú tras el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, siendo algunas figuras públicas nacionales quienes mediante redes sociales, compartieron detalles acerca de votación realizada el 12 de abril.

Por ejemplo, Gisela Valcárcel hizo uso de las historias que permite compartir Instagram para dar a conocer que cumplió con sufragar desde muy tempranas horas, mientras Ernesto Pimentel optó por realizar post incluso agradeciendo a los miembros de mesa.

Voto de Gisela Valcárcel compartido mediante redes sociales. (Fuente: Instagram Gisela Valcárcel)

“Ya fui a votar, porque creo en un país donde todas las voces cuentan”, expresó el popular conductor de “El Reventonazo de la Chola” mediante la misma red social, y considerando que “más allá de las diferencias, lo importante es participar y hacernos escuchar”.

Otros de los famosos peruanos que ejercieron su derecho al voto durante la jornada del 12 de abril, fueron Tatiana Astengo, Mayela Lloclla, y una Milett Figueroa que acompañada por carismática madre, también subió una historia vía Instagram reflexionando acerca de la importancia de llevarlo a cabo, y valorándolo como una gran oportunidad para los ciudadanos.

Milett Figueroa junto a 'Doña Martita' tras haber cumplido con efectuar voto el 12 de abril. (Fuente: Instagram Milett Figueroa)

Cabe resaltar, que además de las figuras públicas mencionadas, dos vinculados al mundo artístico resaltaron por dar a conocer que salieron sorteados para ser miembros de mesa durante Eleccionesn 2026, y ellos son Cielo Torres y Raúl Romero, quienes terminaron cumpliendo funciones específicas hasta largas horas del día.

DE ESTA FORMA LOS INTEGRANTES DE “LA GRANJA VIP” SALIERON DEL AISLAMIENTO PARA VOTAR EL 12 DE ABRIL

Las cámaras nunca se apagan en “La Granja VIP”, el formato de telerrealidad que causa revuelo debido a la propia convivencia, y hasta enfrentamientos directos entre participantes, llamando ahora la atención el hecho de verlos dirigirse a sus respectivos locales para participar de las Elecciones Generales 2026.

El 12 de abril, y en medio de la alegría que les generaba tener contacto con el mundo exterior, 10 de los concursantes del reality de Panamericana TV, fueron trasladados a colegios e instituciones donde figuraban asignados para ejercer voto, y tanto Pablo Heredia como Pati Lorena, permanecieron aislados considerándose motivos muy particulares.

Con respecto al primero de los dos participantes mencionados de “La Granja VIP”, resulta importante hacer mención que se trata de un ciudadano argentino, mientras la segunda es una exproductora con residencia estadounidense.

Bajo estrictos controles de seguridad y acompañamiento del equipo de producción, los 10 famosos peruanos que conforman reality de convivencia, finalmente fueron trasladados a respectivos locales de votación para participar de las Elecciones Generales 2026, y divididos en dos vans lograron descender recibiendo el cariño del público.

Participantes como Diego Chávarri y Mark Vito, generaron mayor revuelo durante salida extraordinaria del 12 de abril, y esto debido al acercamiento que tuvieron con cada una de sus parejas a las afueras de los colegios o instituciones asignadas.

¿CUÁLES TRÁMITES NO PUEDO REALIZAR SI OMITO PAGO DE MULTA ELECTORAL POR INASISTENCIA? ESTO REVELA LA ONPE

En medio de protestas por la falta de instalación de mesas de sufragio, finalmente la jornada de Elecciones Generales 2026 ha terminado llevándose a cabo en Perú, y evidenciándose un alto porcentaje de ciudadanos que por diversos motivos, no ejerció su derecho al voto.

Al respecto, y previo a la celebración de históricos comicios a nivel nacional, la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, advirtió mediante diálogo concedido a Exitosa, que quienes no cumplan con pagar multa económica tras inasistencia a local asignado, quedarán automáticamente impedidos de realizar trámites puntuales ante entidades públicas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Si omites el acto de sufragio durante las Elecciones Generales, y resides en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), debes pagar 110 soles, 55 para distritos pobres (1% UIT), y 27.50 si vives en distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

“Para poder, por ejemplo, hacer un trámite notarial, alguna gestión, incluso para cambiar su DNI, cuando quiera hacerlo, primero tiene que pagar la multa que corresponde”, refiere asimismo Cledy Gutiérrez de la ONPE, y entorno a ese ciudadano que no pudo o simplemente decidió no votar el 12 de abril, y termina estando obligado a pagar penalidad económica hasta como miembro de mesa (S/275).