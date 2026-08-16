La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte vuelve a generar atención luego de una serie de movimientos registrados en Instagram que también involucraron a Alondra García Miró, expareja del delantero peruano. Todo comenzó cuando el futbolista retomó el seguimiento a la modelo y aparecieron publicaciones de ella entre los contenidos compartidos desde su cuenta, generando sorpresa entre sus seguidores. La situación tomó un nuevo giro con las decisiones adoptadas en redes sociales y las posteriores explicaciones del ‘Depredador’, en medio de comentarios sobre su entorno personal. Los hechos ocurrieron en cuestión de días y provocaron diversas reacciones entre usuarios y seguidores de la pareja. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PASÓ ENTRE PAOLO GUERRERO Y ALONDRA GARCÍA MIRÓ?

La controversia comenzó cuando Paolo Guerrero volvió a seguir en Instagram a Alondra García Miró, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado. Además del seguimiento, desde el perfil del futbolista aparecieron republicaciones de contenido de la modelo, generando sorpresa entre los usuarios.

Paolo Guerrero siguió a Alondra.

Al poco tiempo, el ‘Depredador’ dejó nuevamente de seguir a Alondra en la plataforma. Las acciones de Guerrero generaron diversas interrogantes, aunque posteriormente el delantero ofreció una explicación sobre la actividad inusual registrada en sus redes sociales.

¿CÓMO REACCIONÓ ANA PAULA CONSORTE ANTE LA CONTROVERSIA?

En medio de la polémica, Ana Paula Consorte dejó de seguir a Paolo Guerrero en Instagram y el futbolista hizo lo mismo con ella. La decisión llamó la atención porque ocurrió pocos días después de que ambos mostraran públicamente su cercanía.

A finales de julio, Consorte había compartido imágenes de su cumpleaños junto a Guerrero y mostró los detalles que él tuvo con ella. Sin embargo, en menos de quince días, ambos dejaron de seguirse en Instagram, alimentando los rumores sobre un posible distanciamiento.

Hasta el momento, la brasileña no ha explicado el motivo de esta decisión ni ha confirmado una ruptura con el delantero.

Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero en Instagram.

¿ANA PAULA CONSORTE SE ENCUENTRA EN BRASIL?

Las recientes historias de Instagram de Ana Paula Consorte también generaron comentarios sobre su ubicación. En una de ellas apareció aparentemente conduciendo por una avenida de Brasil, por lo que se presume que habría viajado a su país natal.

La publicación no confirma que el viaje esté relacionado con su situación sentimental. Consorte tampoco se ha pronunciado sobre los motivos de su traslado, según informa Infobae.

Ana Paula Consorte revela que está por Brasil.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO SOBRE EL INUSUAL MOVIMIENTO DE SUS REDES SOCIALES?

Luego de la polémica, Paolo Guerrero aseguró que sus cuentas de Instagram y Facebook habían sido hackeadas. El futbolista explicó que detectaron tres ingresos desde distintos dispositivos y en diferentes horarios. “Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas”, señaló.

Según el delantero, esta vulneración ocasionó acciones como solicitudes de amistad, ‘likes’ y republicaciones que no fueron realizadas por él. Además, mostró registros de accesos ubicados en Alvorada, Brasil, y Lima, Perú.

“Afortunadamente y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables para realizar las denuncias penales correspondientes”, manifestó Guerrero. Además, ofreció disculpas por los inconvenientes y anunció acciones legales contra los responsables.

Paolo Guerrero comparte evidencia del hackeo denunciado.

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