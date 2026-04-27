Laura Spoya es una modelo y conductora peruana que alcanzó notoriedad tras coronarse como Miss Perú 2015, lo que le permitió representar al país en el certamen Miss Universo. Posteriormente, desarrolló una trayectoria en la televisión como presentadora y, en los últimos años, incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una figura mediática dentro de la farándula peruana. En cuanto a su vida amorosa, ella mantuvo una relación de aproximadamente 10 años con el empresario mexicano Brian Rullan, con quien tiene dos hijos, hasta su separación confirmada en junio de 2025. En medio de esa separación, la modelo peruana ha sido recientemente vinculada con Sebastián Gálvez, excolaborador del reality de competencia ‘Esto es guerra’, lo que ha generado una serie de reacciones entre los internautas. Por su parte, el aún esposo de la influencer no dudó en pronunciarse y soltar fuertes comentarios contra ambos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO BRIAN RULLAN SOBRE EL SUPUESTO ROMANCE ENTRE LAURA SPOYA Y SEBASTIÁN GÁLVEZ?

Durante el podcast ‘La manada galáctica’, Laura Spoya se pronunció de manera pública tras las declaraciones de su aún esposo, Brian Rullan, y fue tajante al defender su rol como madre y rechazó cualquier intento de ponerlo en duda. De acuerdo con la modelo, en diversas ocasiones ha optado por guardar silencio, aunque dejó claro que existen límites que no está dispuesta a tolerar. En ese contexto, el empresario mexicano volvió a referirse a la madre de sus hijos para el programa ‘Show.pe’, donde lamentó la situación mediática que vive actualmente, dejando en claro que no puede tocar más el tema por respeto a su familia.

“Me da pena, por la familia más que nada. Me mandaron imágenes, pero no tiene nada que ver conmigo, es la vida de ella y ella puede hacer lo que quiera. Me da lástima todo en general. Todo lo que quiero decir no te lo puedo decir por respeto a ella y a mi familia”, expresó Rullan. Por su parte, el reportero del medio aprovechó para preguntarle si le daba el visto bueno a Laura respecto a una nueva relación que tenga más adelante, ante lo cual el cocinero azteca le deseó lo mejor con quien decida estar. “Claro, que le vaya bien con sus parejas, o sea, con los que esté en un futuro”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE EL JOVEN QUE RETIRÓ SUS COSAS DEL AUTO TRAS EL ACCIDENTE?

En una edición de ‘Al sexto día’, Laura Spoya, conductora del espacio, sorprendió a más de uno con su retorno al programa luego del trágico accidente de tránsito que sufrió el pasado 12 de febrero en Surco. Durante su intervención, la modelo peruana contó al público que utilizará faja de titanio durante tres meses debido a la operación a la que se sometió por la fractura a la vértebra. Sin embargo, también se pronunció sobre el joven, quien ha sido identificado por los medios como Sebastián Gálvez, de haber retirado diversos objetos que se encontraban en el interior del vehículo en presencia de las autoridades policiales.

De esta manera, en medio de las especulaciones por conocer más sobre el vínculo que tiene con este hombre, Spoya fue enfática al señalar que no brindará ninguna información sobre el joven que aparece en los videos, pues se trata de un asunto de su vida privada. “Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más. Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente”, indicó.