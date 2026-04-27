Por Redacción EC

Laura Spoya es una modelo y conductora peruana que alcanzó notoriedad tras coronarse como Miss Perú 2015, lo que le permitió representar al país en el certamen Miss Universo. Posteriormente, desarrolló una trayectoria en la televisión como presentadora y, en los últimos años, incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una figura mediática dentro de la farándula peruana. En cuanto a su vida amorosa, ella mantuvo una relación de aproximadamente 10 años con el empresario mexicano Brian Rullan, con quien tiene dos hijos, hasta su separación confirmada en junio de 2025. En medio de esa separación, la modelo peruana ha sido recientemente vinculada con Sebastián Gálvez, excolaborador del reality de competencia ‘Esto es guerra’, lo que ha generado una serie de reacciones entre los internautas. Por su parte, el aún esposo de la influencer no dudó en pronunciarse y soltar fuertes comentarios contra ambos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.